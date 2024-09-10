Türkiye Sigorta Eksperliği Derneği: Eksper ataması yasaya uymalı

Türkiye Sigorta Eksperliği Derneği (TÜSED), değer kaybında eksper atamalarının yasaya uygun olmasını istedi. Dernek açıklamasında, "Son dönemde bazı sigorta şirketleri tarafından değer kaybı taleplerinde, eksper ataması yapılmadığı veya atamaların ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı yönünde ilgili kurumlara şikayetler yapılmaktadır. TÜSED Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği olarak, tüm değer kaybı müracaatları için, vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden eksper ataması yapabildiğini, ayrıca eksper raporlarının da yine e-Devlet vasıtasıyla görüntülenebildiğini hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verdi.

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