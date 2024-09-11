Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: "Beklentiler iyileşecek"

Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'de sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine ilişkin güvenlerinin yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Enflasyon beklentileri iyileşecek ancak bu beklentilerin uyumlu olması, sürdürülebilir şekilde düşmesi ve aynı zamanda dolarizasyondaki azalmanın devam etmesi için, para politikasının sıkı kalmaya devam etmesi gerekecek. Bu açıdan, para politikasında 2025'in ilk çeyreğinde kademeli gevşemenin başlayacağını öngörüyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN