Emeklilere Eylül ayında dev promosyon jesti! 18 ve 24.000 TL veriliyor

Bankalar, Eylül 2024 itibarıyla emeklilere yönelik cazip promosyon kampanyalarını duyurdu. Emekli maaşını belirli bir bankaya taşıyanlar, 18 bin liraya kadar nakit promosyon kazanabiliyor. Ancak bir banka, ek ödemelerle bu rakamı 24 bin TL'ye kadar çıkarıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyonu hangi banka sunuyor? İşte bankaların Eylül ayı emekli promosyonlarıyla ilgili tüm detaylar...