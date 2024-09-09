Emeklilere Eylül ayında dev promosyon jesti! 18 ve 24.000 TL veriliyor

Bankalar, Eylül 2024 itibarıyla emeklilere yönelik cazip promosyon kampanyalarını duyurdu. Emekli maaşını belirli bir bankaya taşıyanlar, 18 bin liraya kadar nakit promosyon kazanabiliyor. Ancak bir banka, ek ödemelerle bu rakamı 24 bin TL'ye kadar çıkarıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyonu hangi banka sunuyor? İşte bankaların Eylül ayı emekli promosyonlarıyla ilgili tüm detaylar...
Yapı Kredi Bankası Eylül Ayı Promosyonu: 18.000 TL'ye Varan Fırsat
Yapı Kredi, SGK emekli maaşını 1 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında bankalarına taşıyanlara, maaş tutarına göre 18.000 TL'ye kadar promosyon imkânı sunuyor. Promosyon miktarları şöyle:
Maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara: 6.250 TL
Maaşı 10.000 TL - 14.999 TL arasında olanlara: 10.000 TL
Maaşı 15.000 TL - 19.999 TL arasında olanlara: 12.500 TL
Maaşı 20.000 TL ve üzerinde olanlara: 15.000 TL
Buna ek olarak, 60 gün içinde iki otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere 1.500 TL ek ödül veriliyor. Böylece toplamda 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon alınabiliyor.
Ziraat Bankası Emekli Promosyonu: 12.000 TL'ye Varan Ödeme
Ziraat Bankası, emekli maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Bu kampanya Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Banka, maaş dilimlerine göre ödemeler yaparken, emeklilerden üç yıllık maaş taahhüdü istiyor.