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Emeklilere Eylül ayında dev promosyon jesti! 18 ve 24.000 TL veriliyor

Eylül 2024 itibarıyla bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını duyurdular. Rekabetin arttığı bu dönemde, emekli maaşını belirli bankalara taşıyan emekliler, cazip nakit promosyonlardan yararlanma fırsatı buluyor. Bankalar, emeklilere 18 bin TL’ye kadar promosyon sunarken, bir banka 24 bin TL’ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 08:34 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 08:34
Emeklilere Eylül ayında dev promosyon jesti! 18 ve 24.000 TL veriliyor

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Bankalar, Eylül 2024 itibarıyla emeklilere yönelik cazip promosyon kampanyalarını duyurdu. Emekli maaşını belirli bir bankaya taşıyanlar, 18 bin liraya kadar nakit promosyon kazanabiliyor. Ancak bir banka, ek ödemelerle bu rakamı 24 bin TL'ye kadar çıkarıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyonu hangi banka sunuyor? İşte bankaların Eylül ayı emekli promosyonlarıyla ilgili tüm detaylar...

Yapı Kredi Bankası Eylül Ayı Promosyonu: 18.000 TL'ye Varan Fırsat

Yapı Kredi, SGK emekli maaşını 1 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında bankalarına taşıyanlara, maaş tutarına göre 18.000 TL'ye kadar promosyon imkânı sunuyor. Promosyon miktarları şöyle:

Maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara: 6.250 TL

Maaşı 10.000 TL - 14.999 TL arasında olanlara: 10.000 TL

Maaşı 15.000 TL - 19.999 TL arasında olanlara: 12.500 TL

Maaşı 20.000 TL ve üzerinde olanlara: 15.000 TL

Buna ek olarak, 60 gün içinde iki otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere 1.500 TL ek ödül veriliyor. Böylece toplamda 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon alınabiliyor.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu: 12.000 TL'ye Varan Ödeme

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Bu kampanya Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Banka, maaş dilimlerine göre ödemeler yaparken, emeklilerden üç yıllık maaş taahhüdü istiyor.

Halkbank Eylül Ayı Emekli Promosyonu

Halkbank, Eylül ayına özel kampanyasıyla emeklilere çeşitli promosyonlar sunuyor. Maaş aralıklarına göre ödenecek tutarlar şu şekilde:

10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

ING Bank Emeklilere 18.000 TL'ye Varan Promosyon

ING Bank, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3.000 TL ek promosyon fırsatı sunuyor. Böylece emekliler toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon avantajından yararlanabiliyor. Ayrıca, yeni emekli olanlar ve EYT kapsamındaki emekliler de bu kampanyadan faydalanabiliyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye Kadar Promosyon

Maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara: 6.250 TL

Maaşı 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara: 10.000 TL

Maaşı 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlara: 12.500 TL

Maaşı 20.000 TL ve üzerinde olanlara: 15.000 TL

İş Bankası Eylül Ayı Emekli Promosyonu

10.000 TL'ye kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar: 12.000 TL

Akbank Eylül Ayı Kampanyası: 17.500 TL'ye Kadar Ödül

Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarken, ayrıca 2.500 TL değerinde chip-para ödülü de veriyor. Böylece toplamda 17.500 TL'ye kadar ödül kazanma fırsatı sunuluyor.

Türkiye Finans Bankası: 12.000 TL Promosyon ve Ek Ödüller

9.999 TL'ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

Ek olarak, emekli maaşını taşıyan ve emekli yakını getiren müşterilere her bir emekli yakını için 250 TL ek ödül veriliyor.

Vakıfbank

Vakıfbank, Eylül 2024 kampanyasıyla 24.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Bu tutar, ek ödemelerle birlikte şu anda bankalar arasında en yüksek promosyon tutarı olarak öne çıkıyor.

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