Trafik kazalarında hasarı yapay zeka çözecek

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, yapay zekanın hasar taleplerinin doğruluğunu hızla analiz edebildiğini belirterek, "Bu da her yıl milyarlarca dolarlık tasarruf anlamına geliyor" dedi. Kılıç, müşteri hizmetlerinden operasyonel süreçlere kadar geniş bir yelpazede önemli fayda sağlandığını ifade etti. Yapay zekanın, müşteri davranışlarını analiz ederek müşteri kaybını önlemeye ve çapraz satış fırsatlarını belirlemeye de yardımcı olduğuna değinen Kılıç, yapay zeka tabanlı öngörücü analitiğin, müşteri kaybını azaltabilirken, çapraz satış gelirlerini artırabildiğini aktardı.

TASARRUF SAĞLAYACAK

Çiğdem Kılıç, açıklamasında, "Yapay zeka, hasar taleplerinin doğruluğunu ve geçerliliğini hızla analiz edebiliyor. Yapay zekanın sahte hasar taleplerini tespit etme oranı böylelikle ciddi oranda artıyor. Bu da her yıl milyarlarca dolarlık tasarruf anlamına geliyor. Yani, sahtekarlığı önleyerek büyük ölçüde maliyetleri de düşürmek mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.