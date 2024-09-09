Popüler otomobil markalarının sahip olduğu diğer ünlü araba markaları!

Önemli bir Alman otomotiv devi olan Volkswagen Group , çok çeşitli tanınmış araç markalarına sahiptir. Genel merkezi Almanya'nın Wolfsburg kentindedir. Şaşırtıcı bir şekilde, Audi, Scania ve Porsche'da çoğunluk hissesine sahiptir ve hem lüks hem de ticari araç pazarlarında önemli bir etkiye sahiptir. Buna ek olarak, grup Skoda Auto, Lamborghini ve Ducati'nin tamamına sahiptir ve otomotiv sektörünün çeşitli segmentlerinde kollarını daha da genişletmektedir.

Toyota Motor Corporation küresel bir otomotiv lideridir. 1937'de Kiichiro Toyoda tarafından kurulmuştur, yıllar içinde Toyota çeşitli bir portföye sahip geniş bir şirket grubuna dönüşmüştür. Ana şirket olarak Toyota, lüks araç bölümü Lexus ve küçük arabalarıyla bilinen Daihatsu dahil olmak üzere birkaç önemli markaya sahiptir. Ayrıca Toyota, ticari araçlar ve kamyonlarda uzmanlaşmış Hino Motors'a sahiptir.

Toyota'nın etkisi bu tamamen sahip olunan yan kuruluşların ötesine uzanır. Şirket, Subaru Corporation'da %20 hisse ve Mazda, Suzuki ve Isuzu'da daha küçük hisseler gibi diğer otomobil üreticilerinde önemli hisselere sahiptir.





Renault Nissan Mitsubishi

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, üç büyük otomotiv üreticisi olan Renault, Nissan ve Mitsubishi arasındaki stratejik bir ortaklıktır. Bu ittifak, rekabet gücünü ve yeniliği artırmak için oluşturulmuştur ve geleneksel bir birleşmeden ziyade benzersiz bir iş birliği olarak faaliyet göstermektedir. Fransa merkezli Renault, Japonya merkezli Nissan ve yine Japonya merkezli Mitsubishi, birlikte küresel otomotiv pazarının önemli bir bölümünü kontrol etmektedir.

Renault, Dacia ve Alpine gibi markalara sahipken Nissan, Infiniti ve Datsun'ı şemsiyesi altına almaktadır. Mitsubishi, ittifakın çeşitli portföyüne katkıda bulunan sağlam SUV'ları ve kamyonetleriyle ünlü bir markadır. Bu ortaklık, şirketlerin teknoloji, platformlar ve kaynakları paylaşmasına olanak tanır ve bu da özellikle elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojilerinde maliyet verimliliği ve hızlandırılmış yeniliğe yol açar.