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Popüler otomobil markalarının sahip olduğu diğer ünlü araba markaları!

Otomobil üreticilerinin ve ana şirketlerinin dünyasını keşfetmek oldukça zor olabilir. Birçoğu belirli bir markanın bağımsız olarak faaliyet gösterdiği düşüncesine bağlı kalabilir, ancak gerçekte genellikle daha büyük bir konglomera aittir. Bu, hem üst düzey lüks markalar hem de yaygın olarak bilinen ana akım markalar için geçerlidir.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 16:23 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 16:32
Popüler otomobil markalarının sahip olduğu diğer ünlü araba markaları!

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Örneğin, lüks ve üst düzey performans sunan Audi gibi bir marka, aslında Porsche, Lamborghini ve Bentley gibi diğer tanınmış markalara da sahip olan büyük bir otomotiv şirketi olan ana şirketi Volkswagen Group'a aittir. Benzer şekilde, güvenilir ve verimli otomobiller için bilinen bir isim olan Toyota, lüks marka Lexus'un sahibidir.



BMW

BMW, tanınmış bir Alman lüks otomobil üreticisidir ve aynı zamanda Mini ve Rolls-Royce Motor Cars'ın ana şirketidir. Başlangıçta Rapp Motorenwerke adı altında bir motor üreticisi olarak kurulan şirket, 1917'de kendini Bayerische Motoren Werke (BMW) olarak yeniden markaladı. Bu değişiklik, küresel bir otomotiv devi olma yolculuğunun başlangıcıydı. 1922'de BMW, yeteneklerini ve erişimini genişletmek için bir uçak şirketi olan Bayerische Flugzeug-Werke ile birleşti.

Bugün BMW Group, yalnızca BMW markasına değil, aynı zamanda üst düzey Rolls-Royce ve ikonik Mini'ye de sahip olarak otomotiv sektöründe tanınmış bir oyuncudur. Ayrıca, şirketin motosiklet bölümünde bulunan BMW Motorrad, bu etkileyici portföyün bir parçasıdır.



Volkswagen

Önemli bir Alman otomotiv devi olan Volkswagen Group, çok çeşitli tanınmış araç markalarına sahiptir. Genel merkezi Almanya'nın Wolfsburg kentindedir. Şaşırtıcı bir şekilde, Audi, Scania ve Porsche'da çoğunluk hissesine sahiptir ve hem lüks hem de ticari araç pazarlarında önemli bir etkiye sahiptir. Buna ek olarak, grup Skoda Auto, Lamborghini ve Ducati'nin tamamına sahiptir ve otomotiv sektörünün çeşitli segmentlerinde kollarını daha da genişletmektedir.

Çeşitli sübvansiyonlar arasında Bugatti, Traton, MAN, IAV, Renk, WirelessCar, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania, Skoda, Audi, Seat ve MOIA yer alır. Volkswagen'in merkezi Wolfsburg, Aşağı Saksonya, Almanya'dadır.


Toyota

Toyota Motor Corporation küresel bir otomotiv lideridir. 1937'de Kiichiro Toyoda tarafından kurulmuştur, yıllar içinde Toyota çeşitli bir portföye sahip geniş bir şirket grubuna dönüşmüştür. Ana şirket olarak Toyota, lüks araç bölümü Lexus ve küçük arabalarıyla bilinen Daihatsu dahil olmak üzere birkaç önemli markaya sahiptir. Ayrıca Toyota, ticari araçlar ve kamyonlarda uzmanlaşmış Hino Motors'a sahiptir.

Toyota'nın etkisi bu tamamen sahip olunan yan kuruluşların ötesine uzanır. Şirket, Subaru Corporation'da %20 hisse ve Mazda, Suzuki ve Isuzu'da daha küçük hisseler gibi diğer otomobil üreticilerinde önemli hisselere sahiptir.



Renault Nissan Mitsubishi

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, üç büyük otomotiv üreticisi olan Renault, Nissan ve Mitsubishi arasındaki stratejik bir ortaklıktır. Bu ittifak, rekabet gücünü ve yeniliği artırmak için oluşturulmuştur ve geleneksel bir birleşmeden ziyade benzersiz bir iş birliği olarak faaliyet göstermektedir. Fransa merkezli Renault, Japonya merkezli Nissan ve yine Japonya merkezli Mitsubishi, birlikte küresel otomotiv pazarının önemli bir bölümünü kontrol etmektedir.

Renault, Dacia ve Alpine gibi markalara sahipken Nissan, Infiniti ve Datsun'ı şemsiyesi altına almaktadır. Mitsubishi, ittifakın çeşitli portföyüne katkıda bulunan sağlam SUV'ları ve kamyonetleriyle ünlü bir markadır. Bu ortaklık, şirketlerin teknoloji, platformlar ve kaynakları paylaşmasına olanak tanır ve bu da özellikle elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojilerinde maliyet verimliliği ve hızlandırılmış yeniliğe yol açar.

Hyundai

Hyundai Motor Group, Güney Kore'nin Seul şehrini ana üssü olarak adlandırıyor. Bu ana şirket, güvenilir ve son teknoloji olduğu bilinen geniş bir yelpazede otomobil üreten Hyundai Motor Company'ye bakıyor. Grubun ayrıca, göz alıcı ve bütçe dostu araçlarıyla kendine bir isim yapmış bir marka olan Kia Corporation'ı da kanatları altında bulunduruyor.

Hyundai, 2015 yılında en son teknolojiyle donatılmış üst düzey otomobiller üreten bir bölüm olan Genesis Motors'u kurdu. Hyundai Motor Group'un kapsamı, sadece günlük insanlar için otomobil üretmenin ötesine geçiyor. Ayrıca, otomobil parçaları tedarikinde büyük bir oyuncu olan Hyundai Mobis'in ve tren sistemleri ve savunma teçhizatı üreten Hyundai Rotem'in de sahibi.



Geely

Zhejiang Geely Holding Group, kısaca Geely olarak bilinir ve merkezi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Zhejiang Eyaleti, Hangzhou'da bulunan en büyük Çin çokuluslu şirketlerinden biridir. Şirket, sahibi Li Shufu tarafından 1986 yılında kuruldu ve başlangıçta buzdolabı parçaları ve panelleri, ardından motosiklet ve karbüratör ve son olarak 1997'den beri otomobil üreticisiydi. Son yıllarda diğer şirketlerin satın alınması nedeniyle Geely günümüzde birkaç tanınmış araç markasına sahiptir.

Şirket Volvo Cars ve elektrikli otomobil üreticisi Polestar'ı da yönetiyor. Ayrıca Geely, İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus ve Malezyalı otomotiv markası Proton'un da kontrolünü elinde tutuyor.

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