Tatilciye Yunanistan faturası! Kalabalık adalara gelenlere ek ücret, konaklama vergilerinde artış başlıyor...

Kapıda vize uygulamasıyla bu yaz Türk turist akınına uğrayan Yunanistan'da tatil daha pahalı hale gelecek. Yıllık turist sayısı 30 milyonu aşan 10.4 milyon nüfuslu Yunanistan, aşırı turizme karşı harekete geçmeye hazırlanıyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 'aşırı turizm'in olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yeni tedbirler alacaklarını duyurdu.

VERGİLER ARTIYOR

Buna göre; Yunanistan'ın, Santorini ve Mykonos gibi kalabalık adalara gelen kruvaziyer gemilerine 20 euro vergi koymayı planladığı belirtildi. Kruvaziyer gemilerinin yanı sıra konaklamada iklim kriziyle ilgili bir verginin de artırılacağı ifade edildi. Hükümetin ayrıca belirli noktalara aynı anda varacak kruvaziyer gemilerinin sayısını düzenlemeyi planladığı belirtilirken, adalarda çevreyi koruma ve su sıkıntısıyla mücadele kurallarının da uygulanacağı kaydedildi.

KİRALAMAYA DA SINIR

Öte yandan Yunanistan'ın, daimi ikamet edenler için konut stokunu artırmak amacıyla kısa dönemli kiralamalara da vergi koyacağı, Atina'nın merkezinde ise bu tür kiralamalar için yeni ruhsat vermenin yasaklanabileceği belirtildi.

TATİLCİYE YUNANİSTAN FATURASI

Yunanistan tatilcileri üzecek bir karar aldı. Ek vergilerle Yunanistan tatili daha pahalı hale gelecek.