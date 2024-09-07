Bu 7 meslek altın çağını yaşamaya hazırlanıyor! 2030 yılı onların yılı olacak

Yapay zeka mühendisliği, son yıllarda teknoloji dünyasında hızla yükselen bir alan. Yapay zeka uygulamalarının artan kullanımıyla birlikte bu sektörde çalışacak mühendisler için önemli fırsatlar doğuyor. Uzmanlar, bu alanda görev alan mühendislerin 60 ila 90 bin TL arası maaşlarla başlayabileceğini belirtiyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin artması, bu alanda uzman mühendisler için gen iş bir iş alanı oluşturuyor. Çevreci ve sürdürülebilir enerji çözümleri, yakın gelecekte daha da önem kazanacak.

Oyun Geliştiriciliği

Oyun geliştiriciliği, son yıllarda popülerliği artan ve geniş bir yelpazede iş imkanı sunan bir sektör. Kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı ve yenilikçi oyunlar geliştiren bu alandaki profesyoneller, 35 ila 90 bin TL arası değişen maaşlarla kariyerlerini şekillendirebilirler.

Yazılım ve Uygulama Geliştiricisi

Yazılım ve uygulama geliştiriciliği, işletmelerin ve bireylerin ihtiyaç duyduğu çözümleri sunan kritik bir alandır. Bu meslek grubundaki uzmanlar, 35 ila 100 bin TL arası bir maaş bandında ve bu rakam tecrübeyle birlikte artış gösterebilir.