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Henkel hedef büyüttü! 2024 yılının ilk yarısında 10,813 milyar euroluk grup satış düzeyi yakaladı

Henkel, 2024 yılının ilk yarısında 10,813 milyar euroluk grup satış düzeyi yakaladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024
Henkel hedef büyüttü! 2024 yılının ilk yarısında 10,813 milyar euroluk grup satış düzeyi yakaladı

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Henkel, 2024 yılının ilk yarısında 10,813 milyar euroluk grup satış düzeyi yakaladı. "Genel olarak, yılın ilk yarısında çok iyi bir iş performansı ortaya koyduk. Bu da stratejimizde doğru yolda olduğumuzu ve amaca yönelik büyümeye odaklanmamızın somut başarıları beraberinde getirdiğini gösteriyor" diyen Henkel CEO'su Carsten Knobel, "Yılın ilk yarısındaki güçlü iş performansını takiben, yılın geri kalanı için kendimize güveniyoruz ve bu nedenle Temmuz ortasında 2024 mali yılı için kârlılık öngörümüzü yükselttik" ifadesini kullandı.

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