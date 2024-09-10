Fibasigorta’dan sürdürülebilirlik hamlesi

Fibasigorta, Ferdi Kaza Sigortası poliçesine "Gönüllü Karbon Sertifikası" ekleyerek sigortalıların yıllık karbon emisyonunu dengeliyor. Şirket, "Ferdi Kaza Poliçeniz, Dünyaya Hediyeniz" sloganıyla duyurduğu yeni ürünüyle müşterilerini olası kazalara karşı güvence altına alırken, dünyanın geleceği için de önemli bir adım atıyor. Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, "'Sürdürülebilir Gelecek Ferdi Kaza Sigortası ürünümüzün her poliçesi, 5 tonluk karbon emisyonunun, karbon nötr projelerle dengelenmesini sağlıyor" dedi.

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