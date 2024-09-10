PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İşsizlik düşüyor! TÜİK verileri açıkladı!

TÜİK işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 10:06 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 10:17
İşsizlik düşüyor! TÜİK verileri açıkladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %12,4 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,6 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %49,6 oldu. Bu oran erkeklerde %67,4 iken kadınlarda %32,2 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,4 iken kadınlarda %36,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %16,6 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak %16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,2, kadınlarda ise %25,0 olarak tahmin edildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,3 saat azalarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %26,5 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak %26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,5 olarak tahmin edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ölüm sessizliğinde bir köy, yalan beyan, delil karartma girişimi... Narin cinayetinde yanıt bekleyen 2 soru! Tavşantepe’den gelen pis koku
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu konuştu! Narin Güran’a neden kıydılar? O gece evde neler yaşandı? Şoke edici sözler
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! Araçta başka bir kişi daha mı vardı? 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
Fenerbahçe karşısında yıldızlaşmıştı! Galatasaray’dan sürpriz hamle
İsrail 28 Ağustos’ta düğmeye bastı! Gazze’de ilhak planı o isimde saklı
Dilan Polat ve Engin Polat’ın tahliyesi yargıya güveni sarstı mı?
Gözler FED kararında! Borsada eylül ayı nasıl geçecek? Faiz indirimleri bekleniyor mi? İşte dikkat çeken analiz
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım!
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile yağış uyarısı! Özellikle o illerde kuvvetli olacak
Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı! Katil Enes Güran mı? Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri...
111 bin işçi aranıyor! En çok hangi alanda alım yapılacak? İşte en çok alınan meslekler...
BES’ten ikinci emeklilik imkanı: OVP’de tarih verildi! Yeni sistem nasıl uygulanacak? Ne zaman hayata geçirilecek?
Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi! Flaş Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu sözleri
MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti
SON DAKİKA