PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Motorine 1,50 TL’lik indirim! Araç sahiplerine müjde! Gece yarısından itibaren geçerli

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber geldi. Gece yarısından itibaren motorine 1,50 TL’lik bir indirim olacak. Peki benzine indirim var mı? Motorin fiyatları ne oldu? İşte detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 10:15 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 10:54
Motorine 1,50 TL’lik indirim! Araç sahiplerine müjde! Gece yarısından itibaren geçerli

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ÖTV zammı ile 45 lira seviyelerine yükselen benzin ve motorin fiyatları, otomobil sahiplerini zorluyordu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İNDİRİM MÜJDESİ GELDİ
Bu gelişmelerin ardından sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre akaryakıtta indirim müjdesi geldi.

MOTORİNE İNDİRİM
11 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim bekleniyor.

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzinde geçen hafta cuma günü 1,83 TL indirim yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 41.52 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 41.85 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 42.30 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ölüm sessizliğinde bir köy, yalan beyan, delil karartma girişimi... Narin cinayetinde yanıt bekleyen 2 soru! Tavşantepe’den gelen pis koku
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu konuştu! Narin Güran’a neden kıydılar? O gece evde neler yaşandı? Şoke edici sözler
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! Araçta başka bir kişi daha mı vardı? 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
Fenerbahçe karşısında yıldızlaşmıştı! Galatasaray’dan sürpriz hamle
İsrail 28 Ağustos’ta düğmeye bastı! Gazze’de ilhak planı o isimde saklı
Dilan Polat ve Engin Polat’ın tahliyesi yargıya güveni sarstı mı?
Gözler FED kararında! Borsada eylül ayı nasıl geçecek? Faiz indirimleri bekleniyor mi? İşte dikkat çeken analiz
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım!
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile yağış uyarısı! Özellikle o illerde kuvvetli olacak
Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı! Katil Enes Güran mı? Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri...
111 bin işçi aranıyor! En çok hangi alanda alım yapılacak? İşte en çok alınan meslekler...
BES’ten ikinci emeklilik imkanı: OVP’de tarih verildi! Yeni sistem nasıl uygulanacak? Ne zaman hayata geçirilecek?
Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi! Flaş Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu sözleri
MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti
SON DAKİKA