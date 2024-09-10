2025 asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası yeni tahmin geldi | 2025 asgari ücret 25 bin TL olacak mı?

Geçtiğimiz hafta açıklanan OVP'de yılsonu enflasyon tahminin yüzde 41,5 olmasının ardından milyonlarca kişi maaşını yeniden hesaplamaya başladı.
Geçtiğimiz hafta açıklanan OVP'de yılsonu enflasyon tahminin yüzde 41,5 olmasının ardından milyonlarca kişi maaşını yeniden hesaplamaya başladı.
Özellikle 2025 asgari ücret zammı büyük merak konusu oldu. Bilindiği üzere asgari ücret zamları Aralık ayında netleşiyor.
ÖNCE HAZIRLIK, ARALIK'TA TOPLANTI
Asgari ücrete zammı işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayı başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağıracak. Ay boyunca yapılacak toplantılar sonucunda 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenecek.
TALEPLERE BAKILACAK
Toplantılarda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Yeni asgari ücret için toplantılar Aralık ayında başlasa da öncesinde bir hazırlık safhası olacak. Hem işçi hem işveren tarafı verileri ve beklentileri değerlendirip taleplerini, tekliflerini belirleyecek.
NE KADAR ARTIRILDI?
Net asgari ücret 2023 yılına yüzde 54.7 artış ile 8 bin 506 lira seviyesinden başlamış, Temmuz 2023'te yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya, Ocak 2024'te de yüzde 49.11 artış ile 17 bin 2 liraya çıkmıştı. Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmadı. Bu yılın Ocak ayında yürürlüğe giren asgari ücret yılsonuna kadar uygulanacak.
2025 ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ TAHMİN GELDİ
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2025 asgari ücret tahminini canlı yayında açıkladı. OVP tahminleri üzerinden hesaplama yapılabileceğini söyleyen Erdem şu ifadeleri kullandı:
"YENİ BİR SİSTEM GELECEK"
Dolayısıyla OVP'de önemli değişiklikler de var özellikle çalışma hayatı ile ilgili mesailerin değişmesi, ikinci emekliliğin gelmesi, yeni bir emeklilik sisteminin gelecek olması, çalışma hayatında çok kalanların daha yüksek emekli maaşı alacağı yeni bir sistem gelecek ve 2025'te bütün bunları konuşacağız.
YÜZDE 41.5 NE ANLAMA GELİYOR?
Emekliler, memurlar ve asgari ücret için önemli.
Emekliler için yüzde 41.5 tahmini tutarsa 6 aylık enflasyon artışı yüzde 13.44 – 14 arası bir rakam olacak. Bunun üstüne bir refah payı vs. gelebilir.
Memurlar ve memur emeklileri için yüzde 6'lık bir toplu sözleşme alacak. Enflasyon farkı ile birlikte onlarınki de 9.5 civarında bir rakama tekabül ediyor."REFAH PAYI DA GELEBİLİR"
Ben burada refah payının da geleceğini zamların eşitlenebileceğini düşünüyorum. Yüzde 20'ye yakın bir artış tahminim var.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Ama asgari ücrete bakarsak bu sene ara zam yapılmadı. Aralık ayında komisyon toplanacak. 1 yıllık enflasyona göre olacak.
Bu tahmin tutarsa asgari ücrete de bu uygulanırsa brüt asgari ücret 28 bin 303 TL, net asgari ücret de 24 bin 58 lira civarında oluyor.
Biz 25 bin TL'lik bir net asgari ücreti görürüz diye düşünüyorum 2025 yılı için bu enflasyon tahminine göre.