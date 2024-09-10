2025 asgari ücret ne kadar olacak? OVP sonrası yeni tahmin geldi | 2025 asgari ücret 25 bin TL olacak mı?

Emekliler için yüzde 41.5 tahmini tutarsa 6 aylık enflasyon artışı yüzde 13.44 – 14 arası bir rakam olacak. Bunun üstüne bir refah payı vs. gelebilir.

YÜZDE 41.5 NE ANLAMA GELİYOR? Emekliler, memurlar ve asgari ücret için önemli.

Memurlar ve memur emeklileri için yüzde 6'lık bir toplu sözleşme alacak. Enflasyon farkı ile birlikte onlarınki de 9.5 civarında bir rakama tekabül ediyor.

Enflasyon düştükçe bu zam oranlarının düşmesi çok doğal ama önemli olan burada enflasyonun düşmesi ve alım gücünün artması.