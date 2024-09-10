Aylık 11.378 TL taksitle otomobil alınabilecek

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Piyasa oyuncuları ve vatandaşlar, 19 Eylül tarihinde saat 14:00'te açıklanacak olan faiz kararını merakla bekliyor. Özellikle araç almak isteyenler, bu faiz kararının bankaların taşıt kredisi oranlarına nasıl yansıyacağını yakından takip ediyorlar.

Eylül ayı faiz kararının beklentileri sürerken, bankaların mevcut taşıt kredisi faiz oranları üzerinden yapılan hesaplamalar da ilgi odağı oldu. 10 Eylül 2024 itibarıyla 200.000 TL taşıt kredisini 48 ay vadeli olarak çeken bir kişinin ödeyeceği taksit miktarları belirlendi.