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Aylık 11.378 TL taksitle otomobil alınabilecek

Ağustos ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini %50 seviyesinde sabit tutma kararı, piyasalarda geniş yankı uyandırmıştı. Bu kararın ardından tüm gözler, Merkez Bankası'nın Eylül ayında vereceği yeni faiz kararına çevrildi.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 11:11 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 11:11
Aylık 11.378 TL taksitle otomobil alınabilecek

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Piyasa oyuncuları ve vatandaşlar, 19 Eylül tarihinde saat 14:00'te açıklanacak olan faiz kararını merakla bekliyor. Özellikle araç almak isteyenler, bu faiz kararının bankaların taşıt kredisi oranlarına nasıl yansıyacağını yakından takip ediyorlar.

Eylül ayı faiz kararının beklentileri sürerken, bankaların mevcut taşıt kredisi faiz oranları üzerinden yapılan hesaplamalar da ilgi odağı oldu. 10 Eylül 2024 itibarıyla 200.000 TL taşıt kredisini 48 ay vadeli olarak çeken bir kişinin ödeyeceği taksit miktarları belirlendi.

Eylül 2024 Taşıt Kredisi Hesaplamaları

Bankaların taşıt kredisi faiz oranları, araba almayı planlayanlar için büyük bir etken. Taşıt kredisi çekmek isteyen kişiler, kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu ve aylık taksit miktarlarını bilmek istiyor. Eylül ayı itibarıyla bankaların sunduğu güncel oranlar ve hesaplamalar aşağıdaki gibidir:

Akbank Taşıt Kredisi (2. El Araç)

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 11.378,39 TL

Toplam Ödeme: 547.312 TL

Garanti BBVA Taşıt Kredisi (2. El Araç)

Faiz Oranı: %4,45

Aylık Taksit: 12.404,08 TL

Toplam Ödeme: 596.395 TL

VakıfBank Taşıt Kredisi (2. El Araç)

Faiz Oranı: %4,60

Aylık Taksit: 12.744,47 TL

Toplam Ödeme: 612.734 TL

Taşıt Kredisi Fırsatları ve Kampanyalar

Eylül ayı taşıt kredisi kampanyaları, bankalar tarafından yenilenen fırsatlarla sunulmaya devam ediyor. Bankalar, yeni ve eski müşterilerine çeşitli avantajlar sağlayarak otomobil kredisi pazarında rekabetçi kalmaya çalışıyor. Ayrıca bazı otomobil firmaları, alıcılarına finansman desteği sunarak taşıt kredisi yükünü hafifletmeye çalışıyor.

Kredi kampanyalarını güncel olarak takip etmek isteyenler, bankaların ve otomobil firmalarının resmi internet sitelerini ziyaret ederek güncel bilgileri alabilirler. Eylül ayı itibarıyla sunulan kredi fırsatları arasında en uygun faiz oranını ve vade seçeneklerini bulmak, alıcılar için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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