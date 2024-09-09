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Yabancı yatırım için kollar sıvandı

Türkiye’ye yabancı yatırımcıları çekmek için pek çok adım atılacak. Bu adımlar OVP’de sıralandı.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Yabancı yatırım için kollar sıvandı

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Hükümet, yabancı yatırımcıyı Türkiye çekmek için kolları sıvadı. Öncelikle yatırımların iyileştirilmesi için yargı alanı başta olmak üzere 'güven' ortamı yaratılacak. Etkin ve makul sürede yargılama yapılacak. Kurala dayalı, öngörülebilir, şeffaf ve kolaylaştırıcı kamu politikaları uygulanacak. OVP'de yapılacaklar şöyle sıralandı:

- Şirket kurma ve tasfiye süreçlerinin iyileştirilmesi, bürokratik işlemlerin azaltılması, kolaylaştırılması, hızlandırılması ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik düzenlemeler yapılacak.

- Yabancı girişimci ve yatırımcılar ile nitelikli işgücünün çekilebilmesi için politika ve uygulamalar geliştirilecek.

- İş ve yatırım ortamında düzenleyici çerçeve iyileştirilerek yatırımcı güveni, öngörülebilirlik ve istikrar artırılacak.

- Yerli firmaların yabancı firma almaları veya ortak olmalarına yönelik destek programları geliştirilecek.

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