En düşük emekli maaşı 2025 Ocak’ta bu rakama yükseliyor

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı Ocak ayında alacakları zam oranını merakla bekliyor. En düşük emekli maaşının 12.500 TL'den 14.180 TL'ye yükselmesi, emekli kesimini rahatlatacak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ocak zammı ile birlikte maaşlarda iyileştirme yapılması da gündeme gelebilir. Hükümetin bu konuda atacağı adımlar, Ocak ayındaki değerlendirmelerle netlik kazanacak.

2024'ün Enflasyon Oranı Ne Kadar Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileri, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının ne yönde şekilleneceğini gösterdi. Temmuz ayı enflasyonu %3.23, Ağustos ayı enflasyonu ise %2.47 olarak açıklandı. İki aylık enflasyon toplamda %5.78'e ulaştı. Ancak, yılın kalan dört ayı için yapılan tahminler de önemli bir rol oynuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı bir toplantıda, 2024 yılının %41.5 enflasyon oranıyla kapatılacağı öngörüldü. Bu verilere dayanarak, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon %13.44 olarak hesaplanıyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 zammına doğrudan yansıtılacak.