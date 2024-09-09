SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

En düşük emekli maaşı 2025 Ocak'ta bu rakama yükseliyor

2024 yılı enflasyon rakamlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belirginleşmeye başladı. Türkiye'deki milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak zam oranını merakla beklerken, Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte ipuçları ortaya çıktı. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon oranına bağlı olarak yapılacak artış, şimdiden tahmin edilebiliyor. Peki, 2025 yılında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 08:53 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 08:53
En düşük emekli maaşı 2025 Ocak’ta bu rakama yükseliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı Ocak ayında alacakları zam oranını merakla bekliyor. En düşük emekli maaşının 12.500 TL'den 14.180 TL'ye yükselmesi, emekli kesimini rahatlatacak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ocak zammı ile birlikte maaşlarda iyileştirme yapılması da gündeme gelebilir. Hükümetin bu konuda atacağı adımlar, Ocak ayındaki değerlendirmelerle netlik kazanacak.

2024'ün Enflasyon Oranı Ne Kadar Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileri, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının ne yönde şekilleneceğini gösterdi. Temmuz ayı enflasyonu %3.23, Ağustos ayı enflasyonu ise %2.47 olarak açıklandı. İki aylık enflasyon toplamda %5.78'e ulaştı. Ancak, yılın kalan dört ayı için yapılan tahminler de önemli bir rol oynuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı bir toplantıda, 2024 yılının %41.5 enflasyon oranıyla kapatılacağı öngörüldü. Bu verilere dayanarak, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon %13.44 olarak hesaplanıyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 zammına doğrudan yansıtılacak.

Emekliler İçin Ocak Zammı Ne Kadar Olacak?

Ocak 2025'te emeklilere yapılacak zam, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre belirlenecek. Şu anda enflasyonun %13.44 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu tahmin doğrultusunda, mevcut maaşlara ne kadar artış yapılacağı hesaplanabiliyor.

En düşük emekli maaşı şu anda 12.500 TL olarak belirlenmiş durumda. %13.44 oranında yapılacak bir zam, bu maaşı 14.180 TL seviyesine çıkaracak. Diğer maaşlar için de zam oranları aşağıdaki gibi olacak:

Mevcut Maaş %13.44 Zamlı Yeni Maaş
12.500 TL 14.180 TL
12.600 TL 14.293,44 TL
12.700 TL 14.406,88 TL
12.800 TL 14.520,32 TL
12.900 TL 14.633,76 TL
13.000 TL 14.747,20 TL
13.100 TL 14.860,64 TL
13.200 TL 14.974,08 TL
13.400 TL 15.200,96 TL
13.500 TL 15.314,40 TL
13.600 TL 15.427,84 TL
13.700 TL 15.541,28 TL
13.800 TL 15.654,72 TL
13.900 TL 15.768,16 TL
14.000 TL 15.881,60 TL
14.100 TL 15.995,04 TL
14.200 TL 16.108,48 TL
14.300 TL 16.221,92 TL
14.400 TL 16.335,36 TL
14.500 TL 16.448,80 TL
14.600 TL 16.562,24 TL
14.700 TL 16.675,68 TL
14.800 TL 16.789,12 TL
14.900 TL 16.902,56 TL
15.000 TL 17.016,00 TL

Enflasyon Verilerine Göre Zam İpuçları

Şu ana kadar Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Geriye kalan dört ayın enflasyon verileri, zam oranının tam olarak ne kadar olacağını belirleyecek. Ancak OVP verilerine göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı %13.44 olarak tahmin ediliyor. Eğer bu oran doğrulanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2025'te %13.44 oranında zam alacak.

Bu zam oranı kök maaşlara yansıtılacak ve 2025 yılına ait yeni maaşlar bu zamlı miktarlarla hesaplanacak. Bunun yanı sıra, emekli maaşlarında ek bir iyileştirme olup olmayacağı da Ocak ayı başında yapılacak değerlendirmelerle netlik kazanacak.

2025 Yılında Emeklileri Ne Bekliyor?

Ocak zammıyla birlikte, emekliler maaşlarına yapılacak %13.44 oranındaki artışı merakla bekliyor. Özellikle son dönemlerde artan enflasyon oranlarının emekli maaşlarını nasıl etkileyeceği büyük bir soru işaretiydi. Ancak OVP'deki tahminler, zam oranlarına dair ilk ipuçlarını vermiş oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2025'te bu oran doğrultusunda zam alacak. Aynı zamanda hükümetin, emekli maaşlarını iyileştirme konusunda atacağı ek adımlar da merakla bekleniyor. Zam oranları resmi olarak Ocak ayı başında açıklanacak ve emekliler yeni maaşlarını o dönemde öğrenebilecek.

Zam Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, 6 aylık enflasyon verileri baz alınarak belirleniyor. Bu hesaplama yöntemi, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara yansıtılıyor. 2025 yılı Ocak ayında yapılacak zam da, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre şekillenecek. Şu ana kadar açıklanan iki aylık enflasyon verisi %5.78 iken, kalan dört aylık verilerin de açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

Enflasyon oranının yüksek olması, emekli maaşlarına yapılacak zam oranını da doğrudan etkiliyor. Orta Vadeli Program'daki tahminlere göre, %13.44'lük bir artış bekleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu! Otopsi işlemlerinde ilk bulgular ortaya çıktı: Bacağında kırık, boğazında iz... | 24 kişi gözaltında
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor: İşte masadaki konular
Türk Telekom
Yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor: İlk ders bağımsızlık ruhu ve vatan!
HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul’da yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Bizzat takipçisi olacak! Başkan Erdoğan: Narin’i katledenler hesap verecek
Sosyal desteklere memur artışı: Ödemeler nasıl değişecek? Kim, ne kadar alacak?
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi sorusu geceye damga vurdu! Oktay Kaynarca’ya Süleyman Çakır sürprizi: Stüdyoda nostaljik dakikalar
Dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın 7 yaşındaki engelli ablasının da yıllar önce şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıktı
Wanda Nara’dan ayrılan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, yalıya taşınıyor!
Filip Kostic resmen Fenerbahçe’de! Sırp yıldız İstanbul’a geldi
TAZMİNATA ÇİFTE ZAM: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne zaman ve ne kadar artacak? Kimler yararlanacak?
Yüreğimiz parçalandı! 19’uncu günde cansız bedeni bulunan minik Narin’in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı
Narin’in bir akrabası kalabalığa dönüp ’Gidin yalan konuşun, tamam mı?’ diye sitem ettikten sonra yumruklu saldırıya uğradı
SON DAKİKA