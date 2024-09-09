İş ortamının kapasitesi yapısal adımlar ve dijital dönüşüm ile geliştirilecek!

Türkiye, bir yandan iş ortamının kapasitesini güçlendirmek, diğer yandan nitelikli uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasını sağlamak amacıyla yapısal adımlara ve dijital dönüşüm uygulamalarına odaklandı.

Orta Vadeli Program'a göre, şirket ve ticaret sicili işlemlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerin çevrim içi platforma taşınması sağlanacak, kurumsal tek durak ofisleri aracılığıyla sonuçlandırma süreçleri kısaltılacak. Yeni ihtisas mahkemelerinin kurulması, Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu oluşturulması, Sanayi Alanları Master Planı'nın tamamlanarak yatırım yeri arzının artırılması planlanıyor.

Yeşil ve dijital dönüşümle tedarik zincirlerinin geliştirilmesi konularında AB ile yeni bir diyalog mekanizmasının hayata geçirilmesi hedefleniyor.