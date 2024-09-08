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İslam Memiş küresel kriz için uyardı! Altın fiyatları şubata kadar...

Dünya ekonomisi, Aralık ayında patlak vermesi beklenen büyük bir krize doğru hızla ilerliyor. Ekonomist İslam Memiş, ABD merkezli mortgage kriziyle başlayacak küresel ekonomik tufanın tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri etkileyeceğini öne sürüyor. Aralık'tan başlayarak Şubat ayına kadar sürecek olan bu kriz, piyasaları sarsacak ve yatırımcıları zorlu bir sürece sokacak. Memiş, bu süreçte altın, gümüş ve döviz gibi güvenli limanların önemini vurguluyor.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 16:01 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 16:01
İslam Memiş küresel kriz için uyardı! Altın fiyatları şubata kadar...

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Amerika Merkez Bankası (FED) 18 Eylül'de faiz kararını açıklamaya hazırlanırken, küresel piyasalarda nefesler tutuldu. İslam Memiş, bu kritik tarihte FED'in faiz indirimine gitme olasılığına dikkat çekiyor ve piyasaların sert dalgalanmalara sahne olabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle döviz kurları, altın ve kripto para piyasalarında ani fiyat hareketlerinin yaşanabileceğini belirten Memiş, yatırımcıları bu süreçte temkinli olmaya davet ediyor. İşte İslam Memiş'in geçtiğimiz gün kendi sosyal medya hesabından yaptığı uyarılar...

EYLÜL AYINDA DÜŞÜŞ

"11 günlük bir operasyon süreci vardı. Ekonomik veriler gelince bu operasyon sürecini gerçekleştirdiler. Eylül ayı içinde ben tekrar hissiyatım, aşağıda düşüş olacağına dair. 2.470 dolara kadar bir gerileme vardı, 2.531 dolar seviyesinden geriledi, oraya mahcup olmadık, 60 dolarlık o düşüşü yakaladık."

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMLARI 🥇🥈

"Şimdi diyorum ki aşağıda 100 dolarlık bir satış alanı olabilir ons altın tarafında.Gram altın yatırımcısını da her zaman olduğu gibi ons altını takip edin, ons altın nereye gram altın oraya yol haritamız bu şekilde.Gümüşün ons fiyatı 27 dolar var yukarıda 31 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında oyalanmayın."

DOLAR KURU VE EURO/DOLAR PARİTESİ 💵💶

"Dolar karşısındaki varlıklarda ben şahsen satış bekliyorum.Euro/dolar paritesinde 1,122 beklentimiz gerçekleşti. Şimdi benim Euro pozisyonum vardı, bunu nasıl değerlendirmeliyim? Ben olsaydım dolara geçerdim." 🔄💱

BORSA İSTANBUL VE STRATEJİLER 📈🏛️

"Borsa İstanbul 100 endeksi 9.400-9.800 puan aralığında oyalanacak bir endeks. 10.000 puan seviyesinin üzerinde tutunacak mı, asıl soru bu.Bu hafta iki kez kademeli alım yaptı, tekrar aşağı geldikçe yani 9.600 puan seviyesini aşağı yönlü kırdıkça iki kez daha kademeli almak suretiyle bu işi bitirecekler."

KÜRESEL EKONOMİK BEKLENTİLER VE STRATEJİK UYARILAR 🌎⚡

"18 Eylül'de Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı muhtemelen faiz indirecek, burada bir sert dalgalanma göreceğiz. 5 Kasım tarihinde Amerika'da seçimler var, Trump mı Kamala mı başkan olacak, burada Çetin bir savaş var. Aralık ayında Amerika merkezli olan büyük bir deprem yani ekonomik bir depremden, finansal bir depremden bir tufandan bahsediyorum size. Mortgage krizi ile alakalı küresel bir ekonomik kriz patlak verecek." 🌊💥

PETROL VE ENERJİ PİYASASI 🛢️🔥

"Petrol kuyularındaki sayı arttıkça depolarda ucuz fiyat dolmuş oldu, ucuz fiyata ülkelerin petrolü azalınca bir manipülasyon yapıyorlar, fiyatları düşürüyorlar ve tekrar yukarı yönlü hareketlerde muhtemelen tekrar 80 dolar seviyesinin üzerine atınca jeopolitik gerilimlerin konuştuğu bir süreç olacak." 🌍🛢️

BİTCOİN VE KRİPTO PARA PİYASASI ₿🚀

"Trump'ın Bitcoin açıklamasından sonra hızlı bir yükseliş gördük 65.000 dolar seviyesine kadar. Hiç gaza gelmeyin, manipülasyon açıklamalar geliyor, bu fiyatlara çıkacaklar ve 50.000 doları görecek." 🔄📉

ŞUBATAYINA KADAR SESSİZCE BEKLEYİN

"Şubat ayına kadar ağzımıza fermuarı çekeceğiz, sessiz bir şekilde beklemeye devam edeceğiz. Sadece çalışarak, üreterek varlıklarımızın miktarını artırmaya devam edeceğiz. Varlıklarımızın fiyatına değil, miktarına bakacağız. Elimizde altın var, altın şu kadar mı oldu, bu kadar mı olduğu bizim için önemli değil, bizim için önemli olan miktarı ne kadar oldu." 🏆💪

Altın Fiyatları 📈

ALTIN (TL/GR): 2.726,78 / 2.727,45

22 Ayar Bilezik: 2.522,99 / 2.554,14

Altın (ONS): 2.497,13 / 2.497,69

Altın ($/kg): 79.879,00 / 79.901,00

Altın (Euro/kg): 88.677,00 / 88.702,00

Cumhuriyet Altını: 18.032,00 / 18.271,00

Yarım Altın: 9.027,00 / 9.161,00

Çeyrek Altın: 4.501,00 / 4.586,00

Reşat Altını: 18.064,47 / 18.303,95

Kulplu Reşat Altını: 18.066,69 / 18.306,20

22 Ayar Altın (TL/Gr): 2.526,36 / 2.678,28

18 Ayar Altın (TL/Gr): 1.990,55 / 1.991,04

14 Ayar Altın (TL/Gr): 1.495,92 / 2.322,24

Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 44.726,67 / 45.452,04

Kapalı Çarşı Beşli Altın: 90.626,75 / 92.415,71

Gremse Altın: 44.753,95 / 45.787,78

Ata Altın: 18.461,01 / 18.931,22

Tam Altın: 17.901,58 / 18.259,10

Külçe Altın ($): 82.000,00 / 82.050,00

Has Altın: 2.714,13 / 2.714,74

Hamit Altın: 18.064,47 / 18.303,95

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