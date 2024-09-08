İslam Memiş küresel kriz için uyardı! Altın fiyatları şubata kadar...

ŞUBATAYINA KADAR SESSİZCE BEKLEYİN
"Şubat ayına kadar ağzımıza fermuarı çekeceğiz, sessiz bir şekilde beklemeye devam edeceğiz. Sadece çalışarak, üreterek varlıklarımızın miktarını artırmaya devam edeceğiz. Varlıklarımızın fiyatına değil, miktarına bakacağız. Elimizde altın var, altın şu kadar mı oldu, bu kadar mı olduğu bizim için önemli değil, bizim için önemli olan miktarı ne kadar oldu." 🏆💪
Altın Fiyatları 📈
ALTIN (TL/GR): 2.726,78 / 2.727,45
22 Ayar Bilezik: 2.522,99 / 2.554,14
Altın (ONS): 2.497,13 / 2.497,69
Altın ($/kg): 79.879,00 / 79.901,00
Altın (Euro/kg): 88.677,00 / 88.702,00
Cumhuriyet Altını: 18.032,00 / 18.271,00
Yarım Altın: 9.027,00 / 9.161,00
Çeyrek Altın: 4.501,00 / 4.586,00
Reşat Altını: 18.064,47 / 18.303,95
Kulplu Reşat Altını: 18.066,69 / 18.306,20
22 Ayar Altın (TL/Gr): 2.526,36 / 2.678,28
18 Ayar Altın (TL/Gr): 1.990,55 / 1.991,04
14 Ayar Altın (TL/Gr): 1.495,92 / 2.322,24
Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 44.726,67 / 45.452,04
Kapalı Çarşı Beşli Altın: 90.626,75 / 92.415,71
Gremse Altın: 44.753,95 / 45.787,78
Ata Altın: 18.461,01 / 18.931,22
Tam Altın: 17.901,58 / 18.259,10
Külçe Altın ($): 82.000,00 / 82.050,00
Has Altın: 2.714,13 / 2.714,74
Hamit Altın: 18.064,47 / 18.303,95