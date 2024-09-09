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Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler! Burs tuzağına düşmeyin

Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler oldu. ‘Geri ödemesiz burs’ mesajları ile tuzak kurulduğu belirtilerek, öğrenciler uyarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler! Burs tuzağına düşmeyin

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Yeni eğitim yılı öncesi dolandırıcılar harekete geçti. SMS ya da mail yoluyla 'Geri ödemesiz burs başvurunuz onaylanmıştır. Linke tıklayın, bilgilerinizi girerek burs başvurunuzu tamamlayın' mesajı gönderen dolandırıcılar, bu yolla öğrencileri ağlarına düşürmeye çalışıyor.

DİJİTAL CÜZDAN OYUNU
Bu bilgiler sayesinde öğrenciler adına dijital cüzdan hesabı açıldığını söyleyen Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, "Bursun buraya yatacağını söylüyorlar. 'Ancak bunun yönetimini de biz yapmak isteriz' deyip kabul edenlerden dijital cüzdan hesap bilgilerini alıyorlar. Yasa dışı bahis, kara para aklama gibi suçları bu hesaplardan yaparak tamamen öğrenciler üzerine atılı bir suç işlemiş oluyorlar" dedi.

'BÖYLE BURS VERİLMEZ'
Dolandırıcıların tuzağına düşülmemesi için uyarılarda bulunan Akman, "Bu konuda SMS veya mail olarak gelen linklere tıklamayın. Hiçbir dernek ve vakıf size 'burs verelim' şeklinde bir SMS ya da mail atıp kimlik bilgilerinizi istemez. Kendi formları üzerinden burs sözleşmenizi uygun görürlerse kriterleri hazırlayıp size burs verirler" diye konuştu.

BUNLARA DİKKAT EDİN
Kişisel bilgilerinizi yabancılarla paylaşmayın.
- E-Devlet üzerinden dernek sorgulaması yaparak başvurduğunuz kurumun gerçekliğini kontrol edin.
- Eğer dolandırıcılarla kişisel verilerinizi paylaştıysanız, adınıza açılmış bir banka hesabı veya ödeme hizmetleri kuruluşunda hesap olup olmadığını kontrol edin. İlgili kurumla iletişime geçerek hesabın kapatılmasını ve bilgilerin silinmesini talep edin. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün siber suçlar birimine veya en yakın savcılığa suç duyurusunda bulunun.

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