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Yumurtaların üzerlerinde yazan 1-2-3-4 numaraları ne anlama geliyor? Bakanlık açıkladı

Marketlerde satılan yumurtalardaki numaraların ilaçlı olduğu iddiası üzerine bakanlık sayıların anlamlarını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024
Yumurtaların üzerlerinde yazan 1-2-3-4 numaraları ne anlama geliyor? Bakanlık açıkladı

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Yumurtalarla ilgili pazarlama tekniklerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Yumurtaları biraz pisliğe bulayıp 'köy yumurtası' diyen de var, renk renk ayırıp, 'gezen tavuk yumurtası' diye satan da var. Ancak marketteki bazı yumurtalarda ise numaralar bulunuyor. Üzerinde "2", "3" veya "4" rakamı bulunan yumurtaların ilaçlı olduğu iddiaları ortaya atılınca Tarım Bakanlığı açıklama yaparak sayıların anlamlarını anlattı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünun yaptığı açıklamaya göre yumurtalar üzerine yazılan numaralar tavuğun yetiştirme metodunu ifade ediyor. Açıklamada 4 diye bir numara kullanılmadığı da belirtildi. İşte o sayıların anlamları: 'O' varsa, organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurta '1' varsa açık dolaşıma erişim yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurta '2' varsa, kümeste kafessiz yetiştiricilik yani kapalı bir kümes içerisinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurta '3' varsa kafesli yetiştiricilik yani kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurta.

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