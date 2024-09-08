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TOKİ'den eğitime destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin farklı şehirlerinde depreme dayanıklı ve ileri teknolojiyle ürettiği projelerle eğitime tam destek veriyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024
TOKİ’den eğitime destek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin farklı şehirlerinde depreme dayanıklı ve ileri teknolojiyle ürettiği projelerle eğitime tam destek veriyor. TOKİ Başkanı Levent Sungur, "Bugüne kadar 30 bin 222 derslikli bin 430 okul, 26 üniversite, 86 bin 20 kapasiteli 218 öğrenci yurdu, 47 kütüphane, 997 spor salonu ve sosyal donatılar yaptık" dedi. Kreş ve okul gibi eğitim yapılarını bölgelerin yöresel mimari dokusunu esas alarak yerel dokuyla uyumlu şekilde inşa ettiklerini vurgulayan Sungur, "Eğitime, 'Yüzde 100 Destek Kampanyası' ile Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği içinde hareket ediyoruz. İnşa ettiğimiz bin 430 okul içerisinde; 396 derslikli 103 kreş, 19 bin 429 derslikli 872 ilköğretim okulu ve 10 bin 453 derslikli 456 lise bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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