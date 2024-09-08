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Sosyal yardımlara aile formülü!

Yeni OVP’de sosyal yardımlar ve istihdam planları aile bazlı olacak. Yardım sistemi yeniden kurgulanacak.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024
Sosyal yardımlara aile formülü!

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Hükümet, işsizliği azaltmak ve istihdamı arttırmak amacıyla "aile bazlı izleme sistemine" geçiyor. Sosyal yardım sistemi gözden geçirilecek ve işgücüne katılıma mani olmayacak şekilde aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Özellikle gençlerin düşük ücretli bir işte çalışmak istememesi (iradi işsizlik) üzerine harekete geçen hükümet, OVP'de "işgücü piyasasında sunulan uygun istihdam olanaklarını ve insan kaynağını aile bazlı olarak izleme ve eşleştirme mekanizmalarının" geliştirileceğini açıkladı. Aile bazlı izleme sistemine geçiş "İş ve meslek danışmanları" aracılığı ile gerçekleştirilecek. İşgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamı İşgücü piyasasına katılımda güçlükler yaşayan ve potansiyellerini yeterince gerçekleştiremeyen kesimlerin işgücüne daha yoğun ve etkin katılımları sağlanacak. Başta genç, kadın ve engelliler olmak üzere istihdamı artırmak ve işgücü piyasasına daha etkin katılımı sağlamak amacıyla aktif işgücü politikaları yürütülecek. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin eğitime ve istihdama katılımlarını teşvik etmek amacıyla mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alan programlar hayata geçirilecek, genç girişimcilere hibe destekleri artırılacak.

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