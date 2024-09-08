Altın ve borsa fren yaptı

Bu hafta yatırım araçlarından euro, sterlin ve İsviçre frangı kazandırdı. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,63 değer kaybederek 9.771,16 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.768,60 ve en yüksek 10.159,21 puanı gördü. Hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,08 ile Borusan Boru Sanayi oldu. Borusan Boru Sanayi'yi, yüzde 14,03 ile Katılımevim, yüzde 13,32 ile VakıfBank izledi. En çok değer kaybedenler yüzde 9,06 ile Tofaş, yüzde 8,37 ile Reeder Teknoloji ve yüzde 7,23 ile Anadolu Efes Biracılık olarak sıralandı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,29 azalışla 2 bin 749 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,02 değer kaybederek 18 bin 343 liraya düştü.

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