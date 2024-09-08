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Asgari ücrete enflasyon ayarı!

Yüzde 41.5 yıl sonu enflasyon tahmini asgari ücreti de etkileyerek, zamda belirleyici olacak. Bu oran uygulanırsa yeni rakam 25 bin lirayı bulacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024
Asgari ücrete enflasyon ayarı!

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Milyonlarca emekliyi, memuru ve asgari ücretliyi ilgilendiren enflasyon rakamları yavaş yavaş şekilleniyor. Gerek Merkez Bankası'nın tahmin ve anketleri, gerekse farklı kurumlardan gelen tahminler yıl sonu enflasyonunun yüzde 40-49 bandında çıkacağını gösteriyor. Son olarak 2025 ve 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yılın enflasyonu yüzde 41.5 olarak revize edilerek açıklandı. Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamalar 6 aylık enflasyonun yüzde 13.44 olacağını gösteriyor. Bu da emeklileri ve memurları ilgilendiren Ocak artışlarında belirleyici olacak. ancak milyonlarca asgari ücretli de gözünü enflasyona dikmiş durumda. Enflasyon rakamları emeklilerde olduğu gibi asgari ücrette direkt etki etmese de Asgari Ücret Tespit komisyonu rakamları değerlendirirken enflasyonu baz alıyor. Bu yıl ara zam yapılmadığı için de asgari ücret için yıllık enflasyon önemli olacak.

KAÇ LİRAYA ÇIKABİLİR
OVP'de öngörülen enflasyon oranı asgari ücret belirlenirken de dikkate alınacak. Yıllık yüzde 41.5 enflasyon öngörüsü gerçekleşirse bu oran üzerinden asgari ücretin tespit edilmesi de söz konusu olabilecek. Geçtiğimiz aralık ayında yapılan yüzde 50'ya yakın artış ile birlikte brüt asgari ücret 20.002 TL net asgari ücret ise 17.002 TL olmuştu. Eğer yıllık enflasyon baz alınarak bir artış yapılırsa 2025 yılı için asgari ücrette yeni rakamlar brüt de 28.303 TL net asgari ücret de 24.058 TL rakamına ulaşıyor. Bu durumda net asgari ücretin 25 bin TL brüt asgari ücretin de 30 bin TL bandına çıkması olası görünüyor.

NASIL TESPİT EDİLİYOR
Asgari ücret her yıl aralık ayında bir komisyon tarafından belirleniyor. Komisyonda işçi kesimini 5 kişi , işveren kesimini 5 kişi ve hakem olarak hükümet tarafını da 5 kişi temsil ediyor. 15 kişilik komisyon en az 4 toplantı yaparak tüm ekonomik gelişmeleri, geçim endekslerini, ve enflasyonu değerlendirerek bir rakam üzerinde anlaşılıyor. Burada işçi ve işveren temsilcileri arasında geçen görüşmelerde Hükümet hakem olarak bulunuyor. İşçi tarafını Türk-İş işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor.

TEK ÜCRET BELİRLENDİ
Pandemiden sonraki dönemde asgari ücret artışları yılda iki kez yapılmıştı. Hem Ocak hem de Temmuz dönemi için belirlenen asgari ücretler için komisyon iki kez toplanmıştı. Ancak 2024 yılı için yapılan toplantı sonrasında yıllık olarak asgari ücret belirlenmiş ve 2024 yılında ara zam yapılmamıştı.

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