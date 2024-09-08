Fitch de Türkiye’yi görmezden gelemedi

Verdikleri kararlar sürekli tartışılan ve siyasi tavırla Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri görmemeye çalışan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları geri adım atmaya başladı. Son olarak Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağana çevirdi. Fitc'den yapılıan açıklamada, pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari açığın ve döviz korumalı mevduatlardaki kademeli düşüşün iyileşmenin kalıcılığını destekleyeceği belirtilerek, rezervlerin bu yıl 158 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü enflasyonun yüzde 43 tahmin edildiği belirtildi.

GELİŞMELER KABUL GÖRDÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, not artırımıyla ilgili, "Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir." ifadesini kullandı. Bolat, özellikle enflasyondaki düşüşün, milli gelirdeki artışın, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmelerin, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımların, döviz rezervlerindeki artışın ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettikleri çabaların ekonomideki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini vurguladı.

TÜRKİYE HAK ETTİ

Uzmanlar, Fitch'in kararını değerlendirdi

Ekonomist; Haluk Bürümcekçi: "Bu yılın son kredi değerlendirmesi 1 Kasım'da Standard & Poor's'un tarafından yapılacak, görünüm pozitif olduğundan bir kademe daha artış görüleceğini düşünüyoruz"

Stratejist Timothy Ash: "Türkiye, artık iyileşen not yörüngesinde olması nedeniyle bunu hak etti. Moody's'in, iki kademe yükseltmesi de bunu doğruladı."

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: "Not artırımı olumlu. Yatırım yapılabilir kategori için üç not artışı daha gerekiyor."

PROGRAMIMIZ 3 KURULUŞTAN NOT ARTIRIMI ALDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmesiyle ilgili, "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz." ifadesini kullandı.