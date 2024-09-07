PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Tatiller uzuyor esnek mesai geliyor!

Resmi gazetede yayımlanan Yeni Orta Vadeli Program yeni çalışma modellerini gündemine aldı. Yapılacak yasal düzenlemeler ile çalışanların iş ve özel hayat dengesi kurulacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024
Tatiller uzuyor esnek mesai geliyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili 6 bakan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Orta Vadeli Program'da (OVP) da bir öncekindeki gibi çalışma modellerindeki değişiklikler yer aldı. Böylece pandemi döneminde gündemimize giren uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi kavramlar yasal düzenlemelerle uygulamaya geçecek. Burada özellikle çalışanların verimliliğini artıracak, iş ve yaşam dengelerini sağlayacak biçimde düzenlemeler yapılacak.

YENİ SEKTÖRLER
Yeni dönemin gelişmeleri ve teknolojik değişimlerle yeni meslekler oluşması bu yönde tedbirler almayı da gerektiriyor. bazı sektörler artık ortadan kalkarken geleceğin meslekleri ve çalışma biçimleri onların yerini alacak. Böylece yeni döneme uygun mesleki eğitim ve çalışma şekli ortaya çıkacak.

NELER DEĞİŞECEK?
■ Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modelleri doğrultusunda, işgücü piyasasının ihtiyaçları, kadın erkek fırsat eşitliği ve iş-özel yaşam dengesini gözeten düzenlemeler yapılacak. Böylece hem kamuda hem özel sektörde daha kısa süreli ya da esnek saatlerde çalışma imkanları getirilecek.

■ İş Kanununda sosyal taraflarla diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

■ Yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına yansımaları analiz edilerek, uyum ve adil geçiş sürecine yönelik programlar hayata geçirilecektir.

HER YAŞA MESLEK
Öte yandan Orta Vadeli Program yeni çalışma şekillerini hayata geçirmeyi planlarken bireylerin her yaşta aktif kalabilecekleri tedbirleri de içeriyor. Böylece yaşı ne olursa olsun çalışmak isteyenlere uygun alanlar açılmış olacak. Program bu yeniliği şöyle ifade ediyor: Bireylerin istihdamda kalmalarının temin edilmesi için aktif yaşlanma yaklaşımını içerecek şekilde hayat boyu öğrenmeye katılım artırılacaktır. Hayat boyu öğrenmenin ekonomiye katkısının artırılmasına yönelik müfredat analizi ve mevzuat güncellemesi yapılacaktır."

NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlerle ilgili takvim de belirlendi. Buna göre kanun ile yapılacak olan uzaktan ve esnek çalışma gibi yeniliklerin 2025'in ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu konuda mevzuat değişikliği yapılacak. Yine 2025'in ilk çeyreğinde İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikler sosyal taraflar ile diyalog halinde hayata geçirilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refay payı gelir mi?
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti
ÇALIŞANA MÜJDE | Tatiller uzuyor esnek mesai geliyor! Yeni Orta Vadeli Program çalışma modellerini gündemine aldı! Neler değişecek?
İsrail askerleri tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi kimdi? Nam-ı diğer Ayşe: Kendini Filistin’e desteğe adadı
CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçtu
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ekibini topluyor | Önce Hüseyin Çimşir sonra Şota Arvaledze!
Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum’a acil iniş yaptı | Vali Çiftçi’den flaş açıklama: 247 yolcu indirildi aramalar sürüyor
Ayşenur Ezgi Eygi’yi göz göre göre katlettiler! Görgü tanığı Jonathan Pollack vahşeti anlattı | Dışişleri’nden flaş açıklama
Takvim ne dediyse o! Medina ocak ayında Fenerbahçe’de
Kim Milyoner Olmak İster’de Fatih Terim sorusu! Adana Demirspor taraftarı yarışmacı risk aldı! Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı...
’Suçüştü yakalanan’ İBB’ye Bakan Murat Kurum’dan çok sert uyarı: Acilen tedbir alın kaçak yapıları yıkın
Milliler sessiz başladı! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı
Galatasaray’dan 17’lik yıldıza kanca! Devler onun peşinde
İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı: Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi şehit oldu! Başkan Erdoğan’dan başsağlı mesajı: İsrail hesap verecek
Şer yuvası iyice çıkmaza girdi! İblis başının yeğeni Gülen’i ifşa etti: Ben çok hapis yattım, biraz da onlar yatsın
SON DAKİKA