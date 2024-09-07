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Bakan Ömer Bolat'tan 'Fitch' değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesiyle ilgili, "Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 10:38 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 10:38
Bakan Ömer Bolat’tan ’Fitch’ değerlendirmesi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fitch'in değerlendirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçlarının uluslararası platformda da takdir görmeye devam ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir."

"OLUMLU GELİŞMELER, ÜLKENİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYUYOR"
Bolat, özellikle enflasyondaki düşüşün, milli gelirdeki artışın, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmelerin, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımların, döviz rezervlerindeki artışın ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettikleri çabaların ekonomideki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini vurguladı.

Bu olumlu gelişmelerin, ülkenin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyarken uluslararası güvenilirliğini de pekiştirdiğine dikkati çeken Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, başarıya katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, tüm bakanlara ve emek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

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