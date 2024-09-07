Tarımda yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlediği basın toplantısında 3 yıllık açıklanan yeni destekleme modelinin hedeflerini açıkladı. Yumaklı, "2027 planlama dönemi bitkisel üretimde hububat ürünlerinde yüzde 13'lük artış öngördük. 3 yıllık üretim planlamasıyla baklagilde yüzde 17'lik artışla 1.2 milyon ton, yağlı tohumlarda yüzde 22'lik artışla da 4,6 milyon ton üretime ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

YÜZDE 77 PLANLANACAK

Planlı üretime adım adım geçişi tamamlayan Bakanlık, geçtiğimiz hafta açıkladığı "Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli"ne ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye'de 2050'de gıda talebinin yüzde 15 artacağına ve suya olan ihtiyacın da yüzde 15 yükseleceğine dikkat çeken Yumaklı, tarım sektöründe yeni normale geçişin planlı üretimden geçtiğini ifade etti. Bitkisel üretim planlamasında suyu ön plana koyduklarını dile getiren Yumaklı, "Tarımsal üretimin bundan sonraki dönemde en önemli girdisi su. Bu nedenle ilk etapta 13+1 stratejik ürünü planlı üretime dahil ediyoruz" dedi. Yumaklı, Türkiye'de tarımsal üretim yapılan 20,2 milyon hektar alanın 15,6 milyon hektar alanında üretilen hububat, baklagil ve yağlı tohumları bu kapsama alarak ülke tarımının yüzde 77'sinin planlı üretime dahil edilmiş olacağını açıkladı.

HUBUBATTA YÜZDE 13'LÜK ARTIŞ HEDEFLENİYOR

Belirlenen stratejik ürünlerde 3 yılın sonunda görülmesi beklenen üretim sonucunu anlatan Yumaklı, "2027 planlama dönemi bitkisel üretimde hububat ürünlerinde yüzde 13'lük artış öngördük. 3 yıllık üretim planlamasıyla baklagilde yüzde 17'lik artışla 1.2 milyon ton, yağlı tohumlarda yüzde 22'lik artışla da 4,6 milyon ton üretime ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

ÜRETENE TAM DESTEK

Yeni destek modeline ilişkin detayları paylaşan Yumaklı, "Desteklerin sadeleştirilmesini her seferinde dile getirenler, yeni model ile mazot ve gübrenin çiftçiye ödenmeyeceği hakkında çeşitli beyanlarda bulundular. Bu doğru değil. Üretim yapan tüm çiftçilerimi mazot ve gübrede destek alacak. Sadece planlama kapsamındaki ürünler belirlenen havza dışında üretilirse hiçbir destekten faydalanmayacak" dedi. Yumaklı, üretim yapan tüm çiftçilere yüzde 50 gübre, yüzde 25 gübre desteğinin, planlama kapsamında üretim yapan üreticiye ise ilave olarak yüzde 50 mazot ve yüzde 25 gübre desteğinin verileceğini belirtti. Öte yandan su kısıtı olan yerde planlanan ürünü üretenlere ise ilave yüzde 50 destek verilecek.

YANLIŞ DİZİLİM FİYATLARI ETKİLİYOR

Raftaki gıda fiyatlarına yansıyan sorunun üretimden kaynaklanmadığını belirten Yumaklı, "Şu anda ürünlerinin fiyatlarına arz eksikliği olduğu için etki eden hiçbir husus yok. Fahiş fiyatlara nakliye, lojistik ağlar, raflarda herhangi bir şekilde sunumun getirdiği fireler gibi birçok etken var. Ve fahiş fiyat var. Gün içerisinde etiketlerin birkaç kez değiştiği zamanlar oldu. Biz kendi alanımızla ilgili denetimleri yaparken karşılaştığımız bazı hususları Ticaret Bakanlığı ile paylaşıyoruz. Örneğin bir markette kasalarla gelen domatesler üst üste diziliyor. Alttakiler eziliyor ve ezilenler çöpe atılıyor. Maliyeti diğerlerinin üzerinden çıkarılmaya çalışılıyor. Rafta satışım metodolojisiyle ilgili bazı düzenlemeler getirmemiz gerekiyor. Bu ve buna benzer basit hususlar ürünlerin fiyatlarına etki ediyor. Bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ile kafa kafaya çalışıyoruz" diye konuştu.

MEMNUNİYET VERİCİ

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Orta Vadeli Program (OVP) ile tarımda verimliliğin ve üretimin artırılacak olmasının tarım sektörü adına memnuniyet verici olduğunu belirtti. Tarımsal üretime katkıda bulunacak uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti: "Bu doğrultuda OVP'de de yer aldığı şekliyle planlı ve sözleşmeli üretimin hayata geçirilmesi, tarımsal üretimde verim artışı ve işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ile ekilebilir ve sulanabilir alanların genişletilmesi yoluyla tarımsal üretimin artırılması gibi pek çok uygulamayı bir milat olarak görüyor ve bu çerçevede atılacak adımları tüm gücümüzle destekliyoruz." Rana BÜYÜKTAŞ