Karta limit ayarı

Ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da kredi kartlarıyla ilgili dikkat çeken bir detay yer aldı. Yeni programa göre, ekonomi yönetimi kredi kartı limitleriyle ilgili düzenlemeye gidecek. Limitler belirlenirken bakılan gelirler sınırlanacak. Mevcut durumda tüketicinin tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor. Ancak bu gelir bealirlenirken ücret dışındaki gelirlere de bakılıyor. Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonun sağlanacağı vurgulandı. Vatandaşların gerçek ücretleri SGK'ya bildirildiği için ekonomi yönetimi böylece limitlerin gerçek gelire göre belirlenebileceğini hesaplıyor.

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