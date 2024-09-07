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Bakan Mehmet Şimşek'ten 'Fitch' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikasıyla 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 10:48 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 10:48
Bakan Mehmet Şimşek’ten ’Fitch’ açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmesiyle ilgili, "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz." ifadesini kullandı.

3 BÜYÜK KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞUNDAN NOT ARTIRIMI ALAN TEK ÜLKEYİZ
Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu bu yıl "ikinci kez" artırarak B+'dan BB-'ye yükseltmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Program'ımızla son 1 yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."

Fitch Ratings, Türkiyenin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti | Bakan Şimşek açıkladı: 2024te dünyada tek ülkeyizFitch Ratings, Türkiyenin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti | Bakan Şimşek açıkladı: 2024te dünyada tek ülkeyiz

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