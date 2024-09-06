TOKİ’den alt gelire konut! 155.934 TL peşinat 5.848 TL taksitle 2+1 daire

TOKİ Projelerine Başvuru İçin İzlenecek Adımlar
TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlar için sunduğu bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için başvuru süreci oldukça basit. TOKİ projelerine başvuru yapabilmek için şu adımlar izlenmelidir:
Proje İlanlarını Takip Edin: TOKİ'nin resmi internet sitesi TOKİ GOV TR ve e-Devlet üzerinden yeni projelerin ilanlarına ulaşabilirsiniz.
Başvuru Şartlarını İnceleyin: Her projenin belirli başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartlar genellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik olup, belirli kriterlere sahip olmayı gerektirir.
Yetkili Bankalardan Başvuru Yapın: Başvurular, yetkilendirilmiş bankalar olan Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden kabul edilmektedir.
Kura Sonucunu Bekleyin: Başvurunuz onaylandığında, TOKİ tarafından yapılacak olan kura çekimini beklemeniz gerekir. Kura sonucunda konut sahibi olma hakkı kazanırsanız, sözleşmenizi imzalamak üzere belirtilen bankaya başvurmanız gerekecektir.
Kaynak: TOKİ