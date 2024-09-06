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TOKİ'den alt gelire konut! 155.934 TL peşinat 5.848 TL taksitle 2+1 daire

Artan konut fiyatları, özellikle dar gelirli aileler için ev sahibi olmayı her geçen gün zorlaştırıyor. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), uygun fiyatlı konut projeleriyle bu zorluğu aşmayı hedefliyor. TOKİ’nin devreye aldığı banka kredisiz, 240 ay vadeli ödeme planlarıyla satışa sunulan projeler, hiç evi olmayan dar gelirli vatandaşlara iyi haberler vermeye devam ediyor.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 09:15 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 09:15
TOKİ’den alt gelire konut! 155.934 TL peşinat 5.848 TL taksitle 2+1 daire

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Ev sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla TOKİ, Türkiye genelinde farklı illerde hayata geçirdiği projelerle alt gelir grubu vatandaşlara konut sağlıyor. Özellikle 240 aya kadar uzanan vade seçenekleri ve banka kredisi gerektirmeyen ödeme planları, ev sahibi olmayı çok daha erişilebilir hale getiriyor.

TOKİ'nin Konya'daki projede, 155.934 TL peşinat ve 5.848 TL taksitle 2+1 daire sahibi olmak mümkün. Proje, toplamda 240 ay vade imkânı sunarak, ödeme sürecini uzun vadeye yayarak aylık ödeme yükünü hafifletiyor. Aynı zamanda 180 ay ve 120 ay vade seçenekleri de bazı projelerde sunuluyor.

250.000 Sosyal Konut Projesi: Konya Seydişehir Gökçehöyük

TOKİ'nin 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında satışa sunulan Konya Seydişehir Gökçehöyük projesinde heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu projeye başvuran vatandaşlar arasında yapılan "Konut Belirleme Kurası" 27 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Kura sonucunda konutları belirlenen vatandaşlar, 9 Eylül - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında Halkbank Seydişehir Şubesi'nde sözleşmelerini imzalayacaklar.

TOKİ Projelerine Başvuru İçin İzlenecek Adımlar

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlar için sunduğu bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için başvuru süreci oldukça basit. TOKİ projelerine başvuru yapabilmek için şu adımlar izlenmelidir:

Proje İlanlarını Takip Edin: TOKİ'nin resmi internet sitesi TOKİ GOV TR ve e-Devlet üzerinden yeni projelerin ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Başvuru Şartlarını İnceleyin: Her projenin belirli başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartlar genellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik olup, belirli kriterlere sahip olmayı gerektirir.

Yetkili Bankalardan Başvuru Yapın: Başvurular, yetkilendirilmiş bankalar olan Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden kabul edilmektedir.

Kura Sonucunu Bekleyin: Başvurunuz onaylandığında, TOKİ tarafından yapılacak olan kura çekimini beklemeniz gerekir. Kura sonucunda konut sahibi olma hakkı kazanırsanız, sözleşmenizi imzalamak üzere belirtilen bankaya başvurmanız gerekecektir.

Kaynak: TOKİ

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