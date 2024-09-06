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Aylık 6.897 TL taksitle 1.1 milyon TL! Ziraat Bankası konut kredisi

Türkiye'de konut fiyatlarının hızla yükselmesi, birçok insanın hayalini kurduğu ev sahibi olma planlarını zorlaştırdı. Özellikle büyük şehirlerde, ortalama konut fiyatları 4 milyon TL bandını aşarken, vatandaşların tek başına birikim yaparak ev sahibi olması neredeyse imkânsız hale geldi. Bu noktada Ziraat Bankası, bu duruma çözüm sunacak yeni bir konut kredisi kampanyası ile vatandaşlara destek oluyor. Ortak Konut Kredisi Kampanyası, birden fazla kişinin ortaklaşa ev satın almasını ve kredi borcunu birlikte ödemesini sağlıyor.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 10:18 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 10:18
Aylık 6.897 TL taksitle 1.1 milyon TL! Ziraat Bankası konut kredisi

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Konut fiyatlarının yüksek olması, kredi faiz oranlarındaki artış ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikaları vatandaşları alternatif çözümler aramaya yönlendirdi. Ev fiyatları hızla artarken, konut kredisi kullanarak ev sahibi olmayı düşünenler için de kredi ödemeleri giderek zorlaştı. Faiz oranlarının yükselmesiyle kredi taksitleri ödeme güçlüğü yarattı ve birçok kişi hayalini ertelemek zorunda kaldı.

Ziraat Bankası, bu dönemde ev sahibi olmak isteyenler için bir fırsat sunarak Ortak Konut Kredisi Kampanyası başlattı. Bu kampanya sayesinde, birden fazla kişi aynı evi satın alarak kredi borcunu ortak şekilde ödeyebilecek. Böylece kredi taksit yükü hafifletilirken, ev sahibi olmak daha erişilebilir hale geliyor.

Ortak Konut Kredisi Nedir? Kimler Faydalanabilir?

Ziraat Bankası'nın başlattığı bu kampanya, düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişinin birlikte ev almasını ve kredi borcunu ortaklaşa ödemesini mümkün kılıyor. Böylece, bireysel olarak yüksek kredi taksitlerini karşılamakta zorlanan kişiler, gelirlerini birleştirerek daha uygun koşullarda ev sahibi olabiliyor. Kampanyanın önemli avantajlarından biri, ortak kredi kullanan kişilerin gelirlerinin birlikte değerlendirilmesidir. Banka, bu kişilerin gelir beyanlarını dikkate alarak, daha yüksek kredi tutarlarının onaylanmasını ve taksitlerin kolayca ödenmesini sağlıyor.

Ziraat Bankası'nın sunduğu Ortak Konut Kredisi şu kişiler için uygundur:

Düzenli geliri olan ve ev sahibi olmak isteyen en az iki kişi.

Aile bireyleri, arkadaşlar ya da farklı kişilerle ortak ev almak isteyenler.

Bireysel kredi kullanmakta zorlanan ya da daha düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen kişiler.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Ortak konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine başvurarak kredi başvurusunu gerçekleştirebilirler. Kredi başvurusu için her bir ortağın gelir belgesi, kimlik bilgileri ve satın alınacak konutun ekspertiz raporu gibi belgeler gerekmektedir.

Başvurular sırasında bankanın talep ettiği diğer belgeler şunlardır:

Ortak kredi kullanacak kişilerin kimlik belgeleri.

Gelir belgeleri (maaş bordrosu, vergi levhası vb.).

Satın alınacak konuta ait ekspertiz raporu.

Ziraat Bankası, başvuru sahiplerinin finansal durumlarını değerlendirerek kredi onayını gerçekleştirecek ve ödeme planını oluşturacaktır.

Aylık 6.897 TL Taksitle 1.1 Milyon TL!

Ziraat Bankası konut kredisi paketinde en az 2 kişi olma sınırını var. Bu anlamda 1.1 milyon liralık ortak konut kredisi çeken 5 kişinin ödeyecekleri aylık taksit tutarı 6.897 TL'ye düşmüş oluyor. Ortak konut kredisi başvuruları Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılabilecek. Başvurusu onaylanan kişiler ortak olarak aynı evin konut kredisi borcunu beraber ödeyebilecekler.

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