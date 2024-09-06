Ziraat Bankası'nın sunduğu Ortak Konut Kredisi şu kişiler için uygundur:
Düzenli geliri olan ve ev sahibi olmak isteyen en az iki kişi.
Aile bireyleri, arkadaşlar ya da farklı kişilerle ortak ev almak isteyenler.
Bireysel kredi kullanmakta zorlanan ya da daha düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen kişiler.
Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler
Ortak konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine başvurarak kredi başvurusunu gerçekleştirebilirler. Kredi başvurusu için her bir ortağın gelir belgesi, kimlik bilgileri ve satın alınacak konutun ekspertiz raporu gibi belgeler gerekmektedir.
Başvurular sırasında bankanın talep ettiği diğer belgeler şunlardır:
Ortak kredi kullanacak kişilerin kimlik belgeleri.
Gelir belgeleri (maaş bordrosu, vergi levhası vb.).
Satın alınacak konuta ait ekspertiz raporu.
Ziraat Bankası, başvuru sahiplerinin finansal durumlarını değerlendirerek kredi onayını gerçekleştirecek ve ödeme planını oluşturacaktır.
Aylık 6.897 TL Taksitle 1.1 Milyon TL!
Ziraat Bankası konut kredisi paketinde en az 2 kişi olma sınırını var. Bu anlamda 1.1 milyon liralık ortak konut kredisi çeken 5 kişinin ödeyecekleri aylık taksit tutarı 6.897 TL'ye düşmüş oluyor. Ortak konut kredisi başvuruları Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılabilecek. Başvurusu onaylanan kişiler ortak olarak aynı evin konut kredisi borcunu beraber ödeyebilecekler.