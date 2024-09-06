Aylık 6.897 TL taksitle 1.1 milyon TL! Ziraat Bankası konut kredisi

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Konut fiyatlarının yüksek olması, kredi faiz oranlarındaki artış ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikaları vatandaşları alternatif çözümler aramaya yönlendirdi. Ev fiyatları hızla artarken, konut kredisi kullanarak ev sahibi olmayı düşünenler için de kredi ödemeleri giderek zorlaştı. Faiz oranlarının yükselmesiyle kredi taksitleri ödeme güçlüğü yarattı ve birçok kişi hayalini ertelemek zorunda kaldı.

Ziraat Bankası, bu dönemde ev sahibi olmak isteyenler için bir fırsat sunarak Ortak Konut Kredisi Kampanyası başlattı. Bu kampanya sayesinde, birden fazla kişi aynı evi satın alarak kredi borcunu ortak şekilde ödeyebilecek. Böylece kredi taksit yükü hafifletilirken, ev sahibi olmak daha erişilebilir hale geliyor.