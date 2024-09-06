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Durukan şekerleme halka arz tarihi! DURKN kaç lot verir, helal mi?

Vatandaşların büyük bir merakla beklediği Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz süreci nihayet netleşti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla birlikte halka arz fiyatı ve diğer önemli detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. 17 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleşecek olan bu halka arz, yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor. Peki, Durukan Şekerleme halka arzı ne zaman başlıyor? Kaç lot verilecek? Katılım endeksine uygun mu? İşte merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 11:53 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 11:58
Durukan şekerleme halka arz tarihi! DURKN kaç lot verir, helal mi?

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Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin merakla beklenen halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayıyla netlik kazandı. Şirket, halka arz yoluyla sermayesini artırarak büyüme hedeflerini desteklemeyi amaçlarken, katılım endeksine uygunluk konusunda ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Uğur Durukan, Mahmut Nedim Durukan ve Mehmet Ertuğrul Durukan'a ait B grubu payların satışa sunulacağı halka arz, yatırımcılara yeni bir yatırım imkânı sağlayacak. Sermayesini 100.000.000 TL'den 132.500.000 TL'ye yükseltmeyi hedefleyen Durukan Şekerleme'nin halka arz süreci, yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Halka arzın ne zaman başlayacağı, kaç lot verileceği ve katılım endeksine uygunluk gibi detaylar ise yakından takip ediliyor.

Durukan Şekerleme Halka Arz Ne Zaman Başlayacak?

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ, SPK bülteninde onaylanarak yatırımcıların dikkatini çekti. Halka arzda hisse başına 17 TL sabit fiyat belirlendi ve ek pay satışı yapılmayacak. Bu da yatırımcıların alım satım stratejilerini planlamaları açısından kritik bir bilgi olarak öne çıkıyor.

Halka arzın hangi tarihlerde gerçekleşeceğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, Durukan Şekerleme'nin yakın zamanda yatırımcılarla buluşması bekleniyor. Halka arz işlemleri başladıktan sonra vatandaşlar aracı kurumlar üzerinden talep girişi yaparak bu hisse senetlerini satın alabilecekler.

Halka Arzda Kaç Lot Verilecek?

Durukan Şekerleme'nin halka arz süreciyle ilgili en çok sorulan sorulardan biri de "kaç lot verileceği" oldu. Mevcut durumda, Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahipleri olan Uğur Durukan, Mahmut Nedim Durukan ve Mehmet Ertuğrul Durukan'a ait B grubu paylar halka arza konu edilecek. Uğur Durukan'a ait 5.000.000 TL nominal değerli, Mahmut Nedim Durukan'a ait 3.750.000 TL nominal değerli ve Mehmet Ertuğrul Durukan'a ait 1.250.000 TL nominal değerli hisseler satışa sunulacak.

Halka arzda 1 TL nominal değerli payların her biri, 17 TL sabit fiyattan satılacak. Bu da toplamda 32.500.000 TL bedelli sermaye artışı ile Durukan Şekerleme'nin sermayesinin 100.000.000 TL'den 132.500.000 TL'ye çıkarılacağı anlamına geliyor.

Durukan Şekerleme Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun Mu?

Halka arz sürecinde sıkça gündeme gelen bir diğer önemli konu ise "katılım endeksine uygunluk" oluyor. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz netleşmiş değil. Bu uygunluk, katılım finans ilkelerine göre şekillenecek ve yatırımcıların ilgisini daha da artırabilir. SPK onaylı izahnameyle birlikte halka arz süreci ve katılım endeksine uygunluk durumu daha net bir biçimde açıklanacaktır.

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