Durukan şekerleme halka arz tarihi! DURKN kaç lot verir, helal mi?

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin merakla beklenen halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( SPK ) onayıyla netlik kazandı. Şirket, halka arz yoluyla sermayesini artırarak büyüme hedeflerini desteklemeyi amaçlarken, katılım endeksine uygunluk konusunda ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Uğur Durukan, Mahmut Nedim Durukan ve Mehmet Ertuğrul Durukan'a ait B grubu payların satışa sunulacağı halka arz, yatırımcılara yeni bir yatırım imkânı sağlayacak. Sermayesini 100.000.000 TL'den 132.500.000 TL'ye yükseltmeyi hedefleyen Durukan Şekerleme'nin halka arz süreci, yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Halka arzın ne zaman başlayacağı, kaç lot verileceği ve katılım endeksine uygunluk gibi detaylar ise yakından takip ediliyor.

Durukan Şekerleme Halka Arz Ne Zaman Başlayacak?

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ, SPK bülteninde onaylanarak yatırımcıların dikkatini çekti. Halka arzda hisse başına 17 TL sabit fiyat belirlendi ve ek pay satışı yapılmayacak. Bu da yatırımcıların alım satım stratejilerini planlamaları açısından kritik bir bilgi olarak öne çıkıyor.

Halka arzın hangi tarihlerde gerçekleşeceğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, Durukan Şekerleme'nin yakın zamanda yatırımcılarla buluşması bekleniyor. Halka arz işlemleri başladıktan sonra vatandaşlar aracı kurumlar üzerinden talep girişi yaparak bu hisse senetlerini satın alabilecekler.