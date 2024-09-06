Özel okulların kitap faturası dudak uçuklattı: Bin TL’lik kitaba 30 bin TL istediler

Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcına özel okulların kitap faturası damgasını vurdu. Bazı özel okullar faturayı iyice abarttı. Bir avukat, şok bir iddia ortaya attı. 'Bin liralık kitaba 30 bin lira istiyorlar' diyerek konuyu yargıya taşıdı. İşte detayları...

Adana'da Avukat Nazan Akça Subaşı, kızını bir okula kaydettirdi. İddiaya göre; kitaplar için bir kitapçıya yönlendirilen Subaşı'ya 30 bin liralık fatura çıkartıldı. Subaşı, kitapları yayınevinden almak istediğini ancak "Bireysel satışımız yok" denildiğini söyledi. Subaşı, yayınevinin internette sattığı mükerrer kitapları araştırınca bir şok daha yaşadı. Kitapların değerinin 30 bin değil, bin lira olduğunu gören Subaşı, konuyu yargıya taşıdı.

'KIRTASİYE DE BASKI YAPTI'

İddianame, Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Kurum Müdürü E.G. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kırtasiyenin de velileri arayarak, "Çocuğunuzun kitaplarını almamışsınız. Bunlar olmazsa derse giremezler. Geri kalırlar" diyerek baskı yaptıkları ileri sürüldü.



HAKEM HEYETİNE GİDİN

Avukat Nazan Akça Subaşı, "Bin liralık kitabı 30 bin liraya satmak ve 'Sen bu kitapları almazsan çocuğun sınava giremez, derse alınmaz' baskısı kurmak bir tehdittir. Bin liralık kitaba 30 bin lira para verdirmek dolandırıcılıktır. Çocuğum mağdur olmasın diye kitap alanlar varsa hakem heyetlerine durumu bildirsinler" dedi.