Yüzde sıfır faizli krediler duyuruldu! Telefondan 50 bin TL nakit yatıyor

Eylül ayının başlamasıyla birlikte bankalar, sıfır faizli kredi kampanyalarını güncelleyerek vatandaşlara büyük avantajlar sunmaya devam ediyor. Faizsiz kredi çekmek isteyenler için tavan rakam 50 bin TL olarak belirlenmiş durumda. İşte faizsiz kredi imkanı sunan bankalar ve kampanyaya dair detaylar...
🏦 FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR VE ŞARTLARI
🌿 ENPARA
Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10.000 TL kredi imkanı sunuyor.
🧡 ING BANK
Yeni ING'lilere özel, %0 faizle 6 ay vade ve 15.000 TL'ye kadar kredi imkanı! Ayrıca, Turuncu Ekstra programına katılıp alışveriş yaparak ya da fatura ödeyerek aylık puan toplayınca, kredi vadeniz boyunca faiz iadesiyle %0 faiz fırsatı!
💚 ALBARAKA TÜRK
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 15.000 TL finansman imkanı sunuluyor.
🔵 GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, yeni müşterilere özel 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı sunuyor.