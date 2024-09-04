Yüzde sıfır faizli krediler duyuruldu! Telefondan 50 bin TL nakit yatıyor

Eylül ayının başlamasıyla birlikte bankalar, sıfır faizli kredi kampanyalarını güncelleyerek vatandaşlara büyük avantajlar sunmaya devam ediyor. Faizsiz kredi çekmek isteyenler için tavan rakam 50 bin TL olarak belirlenmiş durumda. İşte faizsiz kredi imkanı sunan bankalar ve kampanyaya dair detaylar...