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Yüzde sıfır faizli krediler duyuruldu! Telefondan 50 bin TL nakit yatıyor

Bankaların Eylül ayı sıfır faizli kredi kampanyaları duyuruldu. Eylül ayıyla birlikte bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarını güncelleyerek, rakam ve tarihleri değiştirdi. İhtiyacı olanlar ve faizsiz kredi çekmek isteyenler için büyük avantajlar sağlayan bu kampanyada tavan rakam 50 bin TL olarak belirlendi. İşte faizsiz kredi veren bankalar ve detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 21:20 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 21:20
Yüzde sıfır faizli krediler duyuruldu! Telefondan 50 bin TL nakit yatıyor

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Eylül ayının başlamasıyla birlikte bankalar, sıfır faizli kredi kampanyalarını güncelleyerek vatandaşlara büyük avantajlar sunmaya devam ediyor. Faizsiz kredi çekmek isteyenler için tavan rakam 50 bin TL olarak belirlenmiş durumda. İşte faizsiz kredi imkanı sunan bankalar ve kampanyaya dair detaylar...

🏦 FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR VE ŞARTLARI

🌿 ENPARA
Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10.000 TL kredi imkanı sunuyor.

🧡 ING BANK
Yeni ING'lilere özel, %0 faizle 6 ay vade ve 15.000 TL'ye kadar kredi imkanı! Ayrıca, Turuncu Ekstra programına katılıp alışveriş yaparak ya da fatura ödeyerek aylık puan toplayınca, kredi vadeniz boyunca faiz iadesiyle %0 faiz fırsatı!

💚 ALBARAKA TÜRK
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 15.000 TL finansman imkanı sunuluyor.

🔵 GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, yeni müşterilere özel 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı sunuyor.

🌊 DENİZBANK
Yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit ve 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan %0 faizli kredi fırsatı sunuyor.

🏦 TÜRKİYE İŞ BANKASI
İşCep'ten İş Bankası müşterisi olanlara 25.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans imkanı sunuyor. Kampanya 2-3 ay vade için geçerli.

❤️ AKBANK
Akbank, 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

💜 QNB FİNANSBANK
Yeni müşterilere özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans sunuyor.

🌟 TEB BANKASI
TEB Bankası yeni müşterilerine özel, %0 başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli 20.000 TL hoş geldin kredisi ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

📱 ON DİJİTAL BANKACILIK
Yeni müşterilere %0 faizli 6 ay vadeli 15.000 TL kredi ve 35.000 TL Süper Ek Hesap (KMH) için %0 faiz oranı sunuyor.

📋 BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

✅ Bankalar, kampanyalar kapsamında yeni müşteri olan vatandaşların kredi notuna göre değerlendirme yapmaktadır.
🌐 Başvurular dijital kanallar üzerinden yapılabilir; şubeye gitmeye gerek yok!
⚡ İnceleme sonrası onaylanan krediler anında hesaplara geçiyor ve ihtiyaçlara hızlı çözüm sunuluyor.

💡 Faizsiz kredi fırsatlarından faydalanmak isteyenler için eylül ayı boyunca devam eden kampanyalara göz atmakta fayda var! Şimdi başvuru yaparak faizsiz kredi avantajlarından yararlanabilirsiniz! 📲

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