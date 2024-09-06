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50.000 TL’sini Eylül ayında faize yatıranın alacağı para ortaya çıktı

Eylül ayında yatırımcılar birikimlerinin değerini koruma arayışını sürdürüyor. Özellikle bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranları yatırımcılar açısından büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 12:24 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 12:24
50.000 TL’sini Eylül ayında faize yatıranın alacağı para ortaya çıktı

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Ağustos ayında politika faizini %50'de sabit tutmasıyla birlikte Eylül ayı faiz kararına ilişkin beklentiler arttı. Ancak faiz kararı açıklanmadan önce güncel vadeli mevduat faiz oranlarına göre hız kesmeden kar hesaplamaları yapılıyor.

Bu bağlamda 6 Eylül 2024 tarihi itibarıyla çeşitli bankaların vadeli mevduat faiz oranlarına göre 50.000 TL'lik bir yatırımcının 32 günlük vadede elde edeceği karlar netleşti. İşte banka bazında kar tablosu:

Garanti BBVA: %47 Faiz Oranlı E-Vadeli Mevduat Hesabı

Garanti BBVA, dijital platform üzerinden açılan E-Vadeli Mevduat Hesabı için %47 faiz oranı sunuyor. Bu oranda, 50.000 TL'nin 32 gün sonunda elde edeceği getiri 1.900,55 TL oluyor. Yatırımcının vade sonunda alacağı toplam tutar ise 51.900,55 TL olacak.

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 1.900,55 TL
Vade Tutarı: 51.900,55 TL

Odea Bank: %51 Faiz Oranlı Yeni Vadeli Mevduat Hesabı

Odea Bank, %51 faiz oranıyla en yüksek oranı sunan bankalardan biri.

Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 2.102,73 TL
Vade Sonu Tutarı: 52.102,73 TL

Alternatif Banka: %53 Faiz Oranlı VOV Hesabı

Listede Alternatif Bank en yüksek faiz oranını sunuyor. %53 faiz oranıyla 32 günün sonunda 50.000 TL mevduatın getirisi 2.143,17 TL olarak hesaplanıyor. Bu getiriyle vade sonunda toplam bakiye 52.143,17 TL olacak.

Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 2.143,17 TL
Vade Sonu Tutarı: 52.143,17 TL

Vadeli Mevduatla Yatırımlarınızı Korumak Mümkün mü?

Mevcut enflasyon koşulları göz önüne alındığında, vadeli mevduat hesapları birikimlerinizi korumak için hala önemli bir araçtır. Ancak yüksek enflasyon oranları ve faiz oranlarının düzenli olarak güncellenmesi, mevduat sahiplerinin bankaların sunduğu güncel oranları yakından takip etmesini gerektiriyor. Ayrıca, vadeli mevduat hesapları genel olarak risksiz bir yatırım aracı olarak kabul edilse de, kazançların enflasyona karşı reel olarak ne ölçüde korunacağı yatırımcılar için kritik bir konudur.

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