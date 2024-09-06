50.000 TL’sini Eylül ayında faize yatıranın alacağı para ortaya çıktı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Ağustos ayında politika faizini %50'de sabit tutmasıyla birlikte Eylül ayı faiz kararına ilişkin beklentiler arttı. Ancak faiz kararı açıklanmadan önce güncel vadeli mevduat faiz oranlarına göre hız kesmeden kar hesaplamaları yapılıyor.
Bu bağlamda 6 Eylül 2024 tarihi itibarıyla çeşitli bankaların vadeli mevduat faiz oranlarına göre 50.000 TL'lik bir yatırımcının 32 günlük vadede elde edeceği karlar netleşti. İşte banka bazında kar tablosu:
Garanti BBVA: %47 Faiz Oranlı E-Vadeli Mevduat Hesabı
Garanti BBVA, dijital platform üzerinden açılan E-Vadeli Mevduat Hesabı için %47 faiz oranı sunuyor. Bu oranda, 50.000 TL'nin 32 gün sonunda elde edeceği getiri 1.900,55 TL oluyor. Yatırımcının vade sonunda alacağı toplam tutar ise 51.900,55 TL olacak.
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 1.900,55 TL
Vade Tutarı: 51.900,55 TL