50.000 TL’sini Eylül ayında faize yatıranın alacağı para ortaya çıktı

Vadeli Mevduatla Yatırımlarınızı Korumak Mümkün mü?

Mevcut enflasyon koşulları göz önüne alındığında, vadeli mevduat hesapları birikimlerinizi korumak için hala önemli bir araçtır. Ancak yüksek enflasyon oranları ve faiz oranlarının düzenli olarak güncellenmesi, mevduat sahiplerinin bankaların sunduğu güncel oranları yakından takip etmesini gerektiriyor. Ayrıca, vadeli mevduat hesapları genel olarak risksiz bir yatırım aracı olarak kabul edilse de, kazançların enflasyona karşı reel olarak ne ölçüde korunacağı yatırımcılar için kritik bir konudur.