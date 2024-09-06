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Cem Zeytin borsada ne zaman işlem görecek? CEMZY halka arz kaç lot verdi? Halka arz sonuçları...

Cem Zeytin A.Ş, 29 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecini tamamladı ve 100 milyon lotluk dağıtım yaptı. Firma 'CEMZY' kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor. Peki, Cem Zeytin borsada ne zaman işlem görecek? CEMZY halka arz kaç lot verdi? İşte halka arz sonuçları!

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 12:10 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 15:17
Cem Zeytin borsada ne zaman işlem görecek? CEMZY halka arz kaç lot verdi? Halka arz sonuçları...

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Halka arzın toplam büyüklüğü 1.5 milyar TL olarak belirlendi. 100 milyon TL nominal değerli şirket payları 15,3 TL'den satışa sunuldu ve 437.443 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Bireysel yatırımcılara ortalama 138 lot pay dağıtıldı.

CEM ZEYTİN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Cem Zeytin'in sermayesini temsil eden 402.000.000 TL nominal değerli paylar, Kotasyon Yönergesi uyarınca kota alındı. Şirket payları, 9 Eylül 2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 'CEMZY.E' kodu ile sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak ayarlandı.

CEM ZEYTİN KAÇ LOT VERDİ?

Cem Zeytin halka arzında bireysel yatırımcılara düşen lot sayısı henüz açıklanmadı.

SIRADAKİ HALKA ARZ HANGİSİ?

Borsa İstanbul'daki halka arz süreçleri, önümüzdeki hafta Durukan Şekerleme'nin talep toplama işlemleriyle devam edecek.

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