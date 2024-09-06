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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan 50.000 TL kredi IBAN’a ödenecek

Türkiye’deki kamu bankaları, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve piyasalardaki durgunluğu hareketlendirmek adına yeni bir kredi kampanyası başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank iş birliğiyle hayata geçirilen bu kredi kampanyası, emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik uygun faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 13:25 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 14:37
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan 50.000 TL kredi IBAN’a ödenecek

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Son dönemde Türkiye'de artan kredi faizleri, pek çok birey ve işletmenin kredi taleplerini durdurma noktasına getirdi. Ancak kamu bankaları, bu zorlu dönemde devreye girerek, ekonomiyi canlandırmak ve özellikle emekli vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ortaklaşa yürütülen bu kredi kampanyası, 50.000 TL'ye kadar üst limitli kredi imkanı sunuyor.

50.000 TL Kredi Kampanyasının Detayları

Kampanya kapsamında, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan maaş alan emekli vatandaşlara özel kredi fırsatları sunuluyor. Kredinin üst limiti 50.000 TL olarak belirlenirken, düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri ile vatandaşların geri ödeme konusunda zorlanmaması hedefleniyor.

Her bireyin kredi puanına göre değişen faiz oranları uygulanıyor. Bu da, her müşterinin kendi finansal geçmişine ve durumuna göre en uygun faiz oranını elde etmesini sağlıyor. Kredinin geri ödeme süresi ise uzun vadeli seçeneklerle sunuluyor, bu sayede vatandaşlar, ödeme planlarını kendi bütçelerine göre ayarlayarak daha rahat bir ödeme süreci yaşayabiliyorlar.

Ziraat Bankası 50.000 TL 36 Ay Vadeli Kredi

Halkbank 50.000 TL 36 Ay Vadeli Kredi

Vakıfbank 50.000 TL 36 Ay Vadeli Kredi

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