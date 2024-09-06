Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan 50.000 TL kredi IBAN’a ödenecek

Son dönemde Türkiye'de artan kredi faizleri, pek çok birey ve işletmenin kredi taleplerini durdurma noktasına getirdi. Ancak kamu bankaları, bu zorlu dönemde devreye girerek, ekonomiyi canlandırmak ve özellikle emekli vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçti. Ziraat Bankası , Halkbank ve Vakıfbank tarafından ortaklaşa yürütülen bu kredi kampanyası, 50.000 TL'ye kadar üst limitli kredi imkanı sunuyor.

Her bireyin kredi puanına göre değişen faiz oranları uygulanıyor. Bu da, her müşterinin kendi finansal geçmişine ve durumuna göre en uygun faiz oranını elde etmesini sağlıyor. Kredinin geri ödeme süresi ise uzun vadeli seçeneklerle sunuluyor, bu sayede vatandaşlar, ödeme planlarını kendi bütçelerine göre ayarlayarak daha rahat bir ödeme süreci yaşayabiliyorlar.