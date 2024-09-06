Bankada 100.000 TL parası olana 11.393,17 TL gelir!

Merkez Bankası'nın faiz politikalarında yaptığı düzenlemelerle birlikte, mevduat faizlerinde yukarı yönlü bir ivme gözlemleniyor. Eylül ayının başlarında, piyasadaki TL fazlasının sona ermesiyle beraber gecelik faizler, bir ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Analistlerin dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise, gecelik faiz oranlarının politika faizinin altına düşmesine müsaade edilmeyeceği beklentisi. Bu durum, mevduat faiz oranlarının önümüzdeki dönemde de yüksek kalacağının sinyallerini veriyor.