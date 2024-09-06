Bankada 100.000 TL parası olana 11.393,17 TL gelir!

Yüksek faiz oranları, özellikle parasını bankada değerlendirmek isteyen yatırımcılar için ciddi bir fırsat sunuyor. Enflasyon oranlarının üzerinde bir getiri sağlamak, TL'nin değer kaybettiği dönemlerde yatırımcıların alım gücünü koruma imkanı veriyor. Kısa vadeli vadeli hesaplar, daha hızlı getiri elde etmek isteyenler için cazip hale gelirken, uzun vadeli hesaplar da güvenli bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.
100.000 TL Üzerinden 92 Gün Vadeli Mevduat Kazançları
Bankaların sunduğu güncel mevduat faiz oranlarına göre, 100.000 TL tutarındaki bir mevduatın 92 günlük vadede sağladığı net kazançlar şu şekilde:
Alternatif Bank VOV Hesap
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 8.835,52 TL
Vade Sonu Tutarı: 108.835,52 TL
Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 11.393,17 TL
Vade Sonu Tutarı: 111.393,17 TL
Garanti BBVA E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 11.160,66 TL
Vade Sonu Tutarı: 111.160,66 TL
N Kolay Bono
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 11.160,66 TL
Vade Sonu Tutarı: 111.160,66 TL
Enpara.com Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 9.998,09 TL
Vade Sonu Tutarı: 109.998,09 TL
Bu tablolar, yatırımcıların çeşitli bankalardan elde edebilecekleri kazançları karşılaştırmaları açısından büyük önem taşıyor. Yüksek faiz oranlarıyla birlikte, 100.000 TL üzerindeki bir mevduatın 3 ay gibi kısa bir sürede ciddi kazanç sağlayabileceği görülüyor.