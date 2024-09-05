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Turizmde yeni dönem! Otelden çıkmayan turist yerine şehre gidip alışveriş yapan turist gelecek

Dünyanın en çok turist çeken dördüncü ülkesi olan Türkiye, 2028'deki 80 milyon nitelikli turist hedefine ulaşmak için her şey dahil sisteminden kademeli şekilde uzaklaşmaya hazırlanıyor.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Turizmde yeni dönem! Otelden çıkmayan turist yerine şehre gidip alışveriş yapan turist gelecek

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Dünyanın en çok turist çeken dördüncü ülkesi olan Türkiye, 2028'deki 80 milyon nitelikli turist hedefine ulaşmak için her şey dahil sisteminden kademeli şekilde uzaklaşmaya hazırlanıyor. Sezon başında gece müzeciliğini başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni dönemde ise gastronomi, kültür ve sağlık turizmine ağırlık verecek.

Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) üyesi Mustafa Korkutata, yeni dönemin parolasının "Her şeyiyle Türkiye" olduğu bilgisini vererek, turistlerin otelden çıkarılmaya teşvik edilmesi için merkezi yerlerdeki yöresel restoranlarla otellerin iş birliğine gidebileceğini ifade etti.

Korkutata, "Bu yöntemle turistler akşamları otelden dışarı çıkarılarak şehir merkezlerinde gezdirildikten sonra restoranlara yemeğe götürülecek. Bu yöntemle esnafın iş yapması sağlanacağı gibi esnafın komşu Yunanistan ile de fiyat olarak rekabet etmesinin önü açılacak" dedi.

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