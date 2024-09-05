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Milyonlarca liralık fiyatlarıyla dikkat çeken ünlü saat markaları satışların azalmasıyla zor duruma düştü

Dünyaca ünlü İsviçreli saat devleri talepler azalınca zora düştü. Zenginlik sembolü markalar devlet desteği ile ayakta duruyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Milyonlarca liralık fiyatlarıyla dikkat çeken ünlü saat markaları satışların azalmasıyla zor duruma düştü

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Bütün dünyada zenginlik sembolü olarak tanınan ve dudak uçuklatan fiyatlarıyla dikkat çeken saat markalarının şirketleri zora düştü. İsviçreli lüks saat üreticileri, taleplerdeki düşüş krizini atlatabilmek için devletten yardım almaya başladı.

Çin'deki talebin azalması krizi etkileyen faktörlerden biri. Tüketici talebindeki düşüş hemen tüm markaları vururken, Rolex ve Patek Philippe gibi çok satan markalar daha dirençli oldu. Yavaşlama, Vacheron Constantin ve IWC'nin arkasındaki grup olan Richemont ve Omega'nın sahibi Swatch Group AG'yi de etkiledi. Türkiye ise İsviçre saatlerine en çok talebi gösteren ülkeler arasında. 2024 Ocak-Temmuz döneminde Türkiye, 170.1 milyon İsviçre frangı tutarında saat ithal etti.

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