TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME GÜNÜ 2024! TÜPRAŞ temettü ödemesi yattı mı?

Yatırımcıların merakla beklediği Tüpraş temettü ödemelerine ilişkin detaylar, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklama ile netlik kazandı.
Yatırımcıların merakla beklediği Tüpraş temettü ödemelerine ilişkin detaylar, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklama ile netlik kazandı.
TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK 2024?
Tüpraş 27 Eylül'de ödeme yapacak. Kar payları ise 1 Ekim tarihinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre ortaklara 23 milyar lira tutarında nakdi temettü ödemesi gerçekleştirilecek.
TUPRS KAÇ TL TEMETTÜ VERECEK?
Tüpraş yatırımcılarına hisse başı net 10,74 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada:
"Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı belirtildi.
1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.
TEMETTÜ NEDİR?
Temettü, bir şirketin net karından ödenen bir kâr payıdır. Şirketler genellikle yılda bir veya iki kez temettü öderler. Bu kâr payları, hissedarların yatırımlarından getiri elde etmelerine yardımcı olur
ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?
Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.