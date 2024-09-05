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Milli otomobil TOGG liderliği kimseye kaptırmıyor!

Yollara çıktığı günden bu yana büyük ilgi gören milli otomobil satış rakamlarında da birinciliği koruyor. 6 farklı markanın toplam satışı TOGG’u yakalayamadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Milli otomobil TOGG liderliği kimseye kaptırmıyor!

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Yeni dönemde büyük rekabetin yaşandığı elektrikli otomobil pazarında milli otomobil TOGG liderliği kimseye kaptırmıyor. Yollara çıktığı günden bu yana büyük ilgi gören TOGG pazarda en çok tercih edilen otomobil olma özelliğini koruyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 8 ay boyunca satılan TOGG sayısı 14 bin 849'a ulaştı. Ocak-Ağustos dönemini kapsayan listenin ikinci sırasında 4 bin 552 adet satışla Tesla yer aldı. Böylece milli otomobil TOGG en yakın rakibine satış rakamında 10 bin adetten fazla fark atmış oldu.

Listede TOGG'un ardından sıralanan 6 markanın toplam satış adedi (14 bin 569) TOGG'un satış adedini yakalayamadı. 8 aylık süreçte TOGG'un ülke içi elektrikli araç pazarındaki payı yüzde 31.57 oldu. Yalnızca Ağustos ayında 601 TOGG satışı yapıldı. Ağustos ayı özelinde en çok satış yapan marka 1050 adet ile Tesla oldu. Murathan YILDIRIM

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