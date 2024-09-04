Devlet desteği var! 119.900 TL’ye 55 metrekare müstakil ev!

Devlet Desteğiyle Prefabrik Ev Ne Kadar?
Devlet desteği, prefabrik ev yaptırmayı planlayanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Genel bir devlet yardımı olmasa da ihtiyaç sahibi vatandaşlara konut yardımı desteği olarak 300.000 TL'ye kadar destek sağlanabiliyor. Bu destekten faydalanmak için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Tüm kriterleri sağlayan kişiler bu yardımdan faydalanarak prefabrik ev sahibi olabiliyor.
Örneğin, kampanya kapsamında 55 m² büyüklüğünde bir prefabrik evin maliyeti 419.900 TL olarak belirlendi. 300.000 TL devlet desteği alırsanız ödeyeceğiniz tutar sadece 119.900 TL olacaktır. Bu da prefabrik ev sahibi olmayı oldukça uygun hale getiriyor.
NOT: Haberimizde yer alan prefabrik ev fiyatları güncel satış sitelerinden derlenmiştir.