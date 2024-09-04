Devlet desteği var! 119.900 TL’ye 55 metrekare müstakil ev!

Devlet Desteğiyle Prefabrik Ev Ne Kadar?

Devlet desteği, prefabrik ev yaptırmayı planlayanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Genel bir devlet yardımı olmasa da ihtiyaç sahibi vatandaşlara konut yardımı desteği olarak 300.000 TL'ye kadar destek sağlanabiliyor. Bu destekten faydalanmak için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Tüm kriterleri sağlayan kişiler bu yardımdan faydalanarak prefabrik ev sahibi olabiliyor.