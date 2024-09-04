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Devlet desteği var! 119.900 TL'ye 55 metrekare müstakil ev!

Prefabrik ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Eylül ayına özel kampanya prefabrik ev fiyatları açıklandı. Prefabrik evler, müstakil ev sahibi olmanın ekonomik yollarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle devlet desteğiyle prefabrik ev yaptırmak maliyetleri önemli ölçüde düşürüyor.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 15:54 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 15:55
Devlet desteği var! 119.900 TL’ye 55 metrekare müstakil ev!

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Prefabrik ev sahibi olmayı düşünenler için güzel haber! Eylül ayına özel kampanyalı prefabrik ev fiyatları duyuruldu. Prefabrik yapılar, müstakil bir eve sahip olmanın en hesaplı yollarından biri olarak dikkat çekiyor. Devlet desteği ile prefabrik ev yaptırmak ise, bu süreçte maliyetleri ciddi anlamda azaltıyor.

Bu kampanyalar sayesinde ev sahibi olmak daha cazip hale geliyor. İşte güncel fiyatlar:

47 m² 1+1 Prefabrik Ev: 329.900 TL
50 m² 2+1 Prefabrik Ev: 384.900 TL
55 m² 2+1 Prefabrik Ev: 419.900 TL
59 m² 2+1 Prefabrik Ev: 444.900 TL
70 m² 2+1 Prefabrik Ev: 449.900 TL
75 m² 2+1 Prefabrik Ev: 474.900 TL
78 m² 2+1 Prefabrik Ev: 499.900 TL
81 m² 3+1 Prefabrik Ev: 569.900 TL
100 m² 3+1 Prefabrik Ev: 584.900 TL

Bazıları için fiyatlar daha da düşürüldü Prefabrik evler, özellikle eylül ayına özel. Örneğin, kampanya kapsamında 70 m² büyüklüğünde 2+1 prefabrik bir ev 474.900 TL yerine 449.900 TL'ye satılıyor. Benzer şekilde, 78 m² büyüklüğünde 2+1 bir ev 499.900 TL'ye düşürüldü.

Devlet Desteğiyle Prefabrik Ev Ne Kadar?

Devlet desteği, prefabrik ev yaptırmayı planlayanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Genel bir devlet yardımı olmasa da ihtiyaç sahibi vatandaşlara konut yardımı desteği olarak 300.000 TL'ye kadar destek sağlanabiliyor. Bu destekten faydalanmak için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Tüm kriterleri sağlayan kişiler bu yardımdan faydalanarak prefabrik ev sahibi olabiliyor.

Örneğin, kampanya kapsamında 55 m² büyüklüğünde bir prefabrik evin maliyeti 419.900 TL olarak belirlendi. 300.000 TL devlet desteği alırsanız ödeyeceğiniz tutar sadece 119.900 TL olacaktır. Bu da prefabrik ev sahibi olmayı oldukça uygun hale getiriyor.

NOT: Haberimizde yer alan prefabrik ev fiyatları güncel satış sitelerinden derlenmiştir.

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