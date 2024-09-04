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İslam Memiş'ten altın, Bitcoin ve gümüş fiyatı tahmini! Bunu yapın

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merakla takip ettiği son dakika açıklamasını yaptı. Altın, gümüş ve Bitcoin gibi önemli yatırım araçlarında sert düşüşlerin ardından kapanışa doğru tepki yükselişlerinin olabileceğini belirten Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 16:27 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 16:27
İslam Memiş’ten altın, Bitcoin ve gümüş fiyatı tahmini! Bunu yapın

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Piyasada dalgalanma devam ederken, emtia ve kripto para birimlerinde ani fiyat hareketleri görülmeye devam ediyor. İşte güncel rakamlar ve uzman yorumları.

Altın ve Gümüşte Sert Düşüş

Altın fiyatları son dönemde önemli bir geri çekilme yaşadı. Gram altın 2.708 TL seviyesine gerilerken, ons altın ise 2.474 dolara kadar düştü. Çeyrek altın ise 4.450 TL ile günün en düşük seviyelerine indi. Gümüş tarafında da benzer bir düşüş söz konusu. Gümüş fiyatı 31.15 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

İslam Memiş, bu düşüşlerin kapanışa doğru tersine dönebileceğini belirtti ve dolara karşı bu varlıklara tepki alımının gelebileceğini vurguladı. Gün içerisinde yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini belirten Memiş, alım yapmak isteyenlerin kademeli olarak piyasayı takip etmelerini önerdi.

Bitcoin de Geri Çekildi

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin, son 24 saatte önemli bir düşüş yaşadı. Bitcoin 56.704 dolar seviyesine kadar gerilerken, Memiş, bu düşüşün Bitcoin için beklenen bir geri çekilme olduğunu ifade etti. Uzun süredir 54 bin dolar seviyesini işaret eden Memiş, Bitcoin'in 55.580 dolara kadar gerilemesini öngörmüştü. Kripto para yatırımcılarının da tıpkı emtia piyasasında olduğu gibi temkinli davranmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, düşüşlerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesini önerdi.

Altın, Gümüş ve Bitcoin'de Yükseliş Beklenebilir mi?

İslam Memiş, yaptığı açıklamalarda altın, gümüş ve Bitcoin'deki bu sert düşüşlerin normal olduğunu ve bu tür fiyat hareketlerinin uzun vadeli yatırımcılar için fırsat yaratabileceğini belirtti. Kapanışa doğru dolara karşı değer kazanmalarının mümkün olduğunu dile getiren Memiş, bu tür varlıklara olan talebin artabileceğini ve fiyatların tekrar yükselişe geçebileceğini söyledi. Ancak yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini, fiyatlardaki hareketliliği yakından izleyerek kademeli alımlar yapmalarını tavsiye etti.

Bitcoin İçin Kritik Seviyeler

Bitcoin'de yaşanan geri çekilmenin yatırımcıları tedirgin etmesine karşın, Memiş bu düşüşün doğal bir düzeltme olduğunu belirtti. Bitcoin'in daha önce 54 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini tahmin eden Memiş, bu seviyeye yaklaştığını ve bu seviyelerin dip noktalar olabileceğini ifade etti.

Memiş, "54 bin dolar seviyesini bekliyordum, 55.580 dolara kadar geriledi" diyerek bu tür düşüşlerin ardından toparlanmaların geleceğini vurguladı. Bu nedenle kripto para yatırımcılarının panik yapmaması gerektiğini ve alım fırsatlarını iyi değerlendirmelerini önerdi.

Güncel Altın ve Gümüş Fiyatları

  • Ons Altın: 2.472,94 $
  • Gram Altın: 2.707,38 TL
  • Çeyrek Altın: 4.331,78 TL
  • Yarım Altın: 8.636,49 TL
  • Cumhuriyet Altını: 17.327 TL
  • Ata Altın: 18.373,65 TL
  • Ons Gümüş: 27,89 $
  • Gram Gümüş: 31,15 TL

NOT: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir

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