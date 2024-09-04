İslam Memiş’ten altın, Bitcoin ve gümüş fiyatı tahmini! Bunu yapın

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin , son 24 saatte önemli bir düşüş yaşadı. Bitcoin 56.704 dolar seviyesine kadar gerilerken, Memiş, bu düşüşün Bitcoin için beklenen bir geri çekilme olduğunu ifade etti. Uzun süredir 54 bin dolar seviyesini işaret eden Memiş, Bitcoin'in 55.580 dolara kadar gerilemesini öngörmüştü. Kripto para yatırımcılarının da tıpkı emtia piyasasında olduğu gibi temkinli davranmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, düşüşlerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesini önerdi.

İslam Memiş , yaptığı açıklamalarda altın, gümüş ve Bitcoin 'deki bu sert düşüşlerin normal olduğunu ve bu tür fiyat hareketlerinin uzun vadeli yatırımcılar için fırsat yaratabileceğini belirtti. Kapanışa doğru dolara karşı değer kazanmalarının mümkün olduğunu dile getiren Memiş, bu tür varlıklara olan talebin artabileceğini ve fiyatların tekrar yükselişe geçebileceğini söyledi. Ancak yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini, fiyatlardaki hareketliliği yakından izleyerek kademeli alımlar yapmalarını tavsiye etti.

Bitcoin İçin Kritik Seviyeler

Bitcoin'de yaşanan geri çekilmenin yatırımcıları tedirgin etmesine karşın, Memiş bu düşüşün doğal bir düzeltme olduğunu belirtti. Bitcoin'in daha önce 54 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini tahmin eden Memiş, bu seviyeye yaklaştığını ve bu seviyelerin dip noktalar olabileceğini ifade etti.

Memiş, "54 bin dolar seviyesini bekliyordum, 55.580 dolara kadar geriledi" diyerek bu tür düşüşlerin ardından toparlanmaların geleceğini vurguladı. Bu nedenle kripto para yatırımcılarının panik yapmaması gerektiğini ve alım fırsatlarını iyi değerlendirmelerini önerdi.

Güncel Altın ve Gümüş Fiyatları

Ons Altın : 2.472,94 $

: 2.472,94 $ Gram Altın : 2.707,38 TL

: 2.707,38 TL Çeyrek Altın : 4.331,78 TL

: 4.331,78 TL Yarım Altın : 8.636,49 TL

: 8.636,49 TL Cumhuriyet Altını : 17.327 TL

: 17.327 TL Ata Altın : 18.373,65 TL

: 18.373,65 TL Ons Gümüş : 27,89 $

: 27,89 $ Gram Gümüş: 31,15 TL

NOT: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir