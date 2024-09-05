Evlenene 150 bin TL: İşte parayı almanın şartları...

Hükümetin seçimlerden önce gündeme getirdiği ve Aile Gençlik Fonu çerçevesinde uygulanan faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinde kapsam genişledi. Deprem bölgesinde başlatılan uygulamaya yeni iller eklendi. Kredi gençlere faizsiz ve 2 yıl ödemesiz bir destek sağladığı için büyük ilgi görüyor.

NEREDE GEÇERLİ?

Faizsiz evlilik kredisi başlangıçta Adıyaman, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da uygulanıyordu. Şimdi ise bu illere Karabük, Bartın ve Zonguldak da eklendi. Bu illerde yaşayan ve başvuru şartlarını sağlayan çiftler, devletin sunduğu bu imkandan faydalanabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot uygulama sürecinde sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda bazı şartlarda düzenlemeye gittiklerini belirtti. Özellikle gelir kriteri konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Daha önce çiftlerin toplam gelirinin 2 asgari ücreti aşmaması gerekirken, bu sınır artık 2.3 asgari ücret olarak belirlendi. Böylece geliri iki asgari ücreti geçen çok sayıda çift de krediyi alabilecek.



NELER GEREKİYOR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak .

- Başvuru kapsamındaki iller dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2.3 asgari ücretten fazla olmaması,

- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak,

- Bakanlığın eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak.



E-DEVLET'TEN BAŞVURULUYOR

Belli gelir kriterini sağlayan çiftler için ödenen 150 bin TL'lik faizsiz kredinin başvuruları e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden de başvuru imkanı bulunuyor.