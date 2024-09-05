Ziraat Bankası 1.5 milyon TL konut kredisi maliyet tablosunu yayımladı

Bu kapsamda Ziraat Bankası 1,5 milyon TL'lik konut kredisi için detaylı bir maliyet tablosu yayınladı. Tabloda yer alan bilgilere göre aylık ödeme tutarı, faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarı gibi önemli detaylar paylaşıldı.
Bu kapsamda Ziraat Bankası 1,5 milyon TL'lik konut kredisi için detaylı bir maliyet tablosu yayınladı. Tabloda yer alan bilgilere göre aylık ödeme tutarı, faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarı gibi önemli detaylar paylaşıldı.
Bu krediye başvuranlar 120 ay vadeyle aylık 47.028,20 TL ödeme yapacak. Yıllık maliyet oranı ise %43,9779 olarak hesaplanıyor.
Ancak bankanın resmi açıklamasına göre bu maliyet tablosu yalnızca bilgilendirme amaçlı olup hesaplama sonuçları bağlayıcı değildir. Ziraat Bankası faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle kredi kullanmak isteyen vatandaşların en güncel faiz oranlarını öğrenmek ve hassas hesaplamalar yapmak için banka şubelerine başvurmaları önerilir.
Ziraat Bankası'ndan konut kredisi almak isteyen kişilerin öncelikle belirli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru için talep edilen belgeler şunlardır:
Kimlik belgesi (veya nüfus cüzdanı),
İkametgah belgesi veya adınıza kayıtlı yeni bir elektrik/su/doğalgaz faturası,
Gelir belgesi (maaş bordrosu veya işveren tarafından onaylanmış gelir belgesi),
Varsa ek gelir belgeleri,
Tapu (satın alınacak eve ait),
Satın alınacak eve ait diğer belgeler.
Bu belgeler tamamlandıktan sonra Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesine başvuru yapılabilir. Banka kredi başvurusunu değerlendirirken ek teminat isteyebilir veya gayrimenkul üzerine ipotek koyabilir.
Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunacak kişiler için belirli koşullar belirlemiştir. Bankanın verdiği bilgiye göre, konut kredisi başvurusunda bulunan vatandaşların dikkat etmesi gereken şartlar şu şekilde:
Kredi tutarı, satın alınacak evin SPK lisanslı değerleme firmaları tarafından hazırlanan rapordaki değerine göre belirleniyor. Kredi tutarı, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına göre düzenleniyor. Krediye konu gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ediliyor ve banka gerekli görürse ek teminat talep edilebiliyor.