Ziraat Bankası 1.5 milyon TL konut kredisi maliyet tablosunu yayımladı

Bu kapsamda Ziraat Bankası 1,5 milyon TL'lik konut kredisi için detaylı bir maliyet tablosu yayınladı. Tabloda yer alan bilgilere göre aylık ödeme tutarı, faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarı gibi önemli detaylar paylaşıldı.

Ziraat Bankası 1.5 Milyon TL Konut Kredisi

Bu krediye başvuranlar 120 ay vadeyle aylık 47.028,20 TL ödeme yapacak. Yıllık maliyet oranı ise %43,9779 olarak hesaplanıyor.

Ancak bankanın resmi açıklamasına göre bu maliyet tablosu yalnızca bilgilendirme amaçlı olup hesaplama sonuçları bağlayıcı değildir. Ziraat Bankası faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle kredi kullanmak isteyen vatandaşların en güncel faiz oranlarını öğrenmek ve hassas hesaplamalar yapmak için banka şubelerine başvurmaları önerilir.