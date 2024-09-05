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Arjantin kendi banknotunu tedavüle soktu

Arjantin’de ekonomik zorluğa düşen bir şehir durgunluğu önlemek için kendi para birimini basıp halka dağıttı. Yeni para şehri canlandırmaya yetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Arjantin kendi banknotunu tedavüle soktu

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Arjantin'de küçük bir kent olan La Rioja, ekonomisini canlandırmak amacıyla kendi para birimi olan Chacho'yu bastığını açıkladı. Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomide uyguladığı 'şok terapi' adını verdiği politikaları kapsamında federal hükümetten eyaletlere yapılan aylık nakit transferleri azaltılmıştı.

50 BİNLİK TOMARLAR
Bu gelişmenin ardından Şili sınırına yakın küçük bir kent olan La Rioja ise iflas ettiğini açıklamıştı. Daha çok memurların yaşadığı kentte kısa süre sonra yerel ekonomi de derin bir durgunluğa sürüklendi. La Rioja Valisi Ricardo Quintela, eyaletin kendi para birimi olan chacho'yu çıkardıklarını açıklarken, tüm hükümet çalışanlarına da 50 binlik tomarlar halinde dağıtmaya başladıklarını belirtti.

Bölge esnafı da teşvikler sonrası chacho'yu peso'yu kabul ettikleri gibi kabul ederken, bir chacho'nun bir peso'ya eşit olduğu belirtildi. Şu ana kadar üç milyar (ya da kabaca 3 milyon dolar kadar) chacho dağıtılırken, bu miktarın dokuz milyara çıkarılması planlanıyor. Uzmanlara göre bu durumun La Rioja'da işe yaraması durumunda diğer valiler de onu takip edebilir.

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