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Evlilik kredisinde yeni dönem!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu' projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Evlilik kredisinde yeni dönem!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu' projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı. Evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağlandığını aktaran Göktaş, destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdıklarını vurguladı. Göktaş, gelir şartının 2 asgari ücretten 2.3 asgari ücrete çıkarıldığını belirtti.

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