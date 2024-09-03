ViewSonic, RGB Lazer Projektör LX700-4K RGB’nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu

Viewsonic, yeni projeksiyon cihazı LX700-4K RGB'nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. ViewSonic Projeksiyon Cihazları ve LED Ekran İş Birimi Genel Müdürü Dean Tsai "LX700-4K RGB, inovasyona ve ev eğlencesi için tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya olan bağlılığımızı sergiliyor.

ViewSonic, görüntü kalitesinin yanı sıra herhangi bir ev ortamına sorunsuz entegrasyon sunarak, ev sineması teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor" dedi. Cihaz, 5.200 RGB Lazer Lümen, 1,6x optik yakınlaştırma gibi özelliklere sahip.