Son dakika: TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin düşüş | Mehmet Şimşek’ten açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,47, Yİ-ÜFE yüzde 1,68 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2,47, Yİ-ÜFE yüzde 1,68 artış gösterdi.
TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,97 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 23,86, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.
Böylece TÜFE, Ağustos 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'den bu yana en düşük oran kayıtlara geçti. TÜFE Ağustos 2023'te yüzde 58,94, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'de yüzde 38,33 olarak hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|Aylık değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|Ay/Yıl
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Ocak
|1,10
|1,82
|2,46
|1,02
|1,06
|1,35
|1,68
|11,10
|6,65
|6,7
|0,33
|0,55
|3,98
|0,99
|0,45
|1,84
|2,66
|10,45
|4,15
|4,14
|Şubat
|0,71
|-0,02
|0,81
|0,73
|0,16
|0,35
|0,91
|4,81
|3,15
|4,53
|1,20
|-0,20
|1,26
|2,68
|0,09
|0,48
|1,22
|7,22
|1,56
|3,74
|Mart
|1,19
|-0,04
|1,02
|0,99
|1,03
|0,57
|1,08
|5,46
|2,29
|3,16
|1,05
|0,40
|1,04
|1,54
|1,58
|0,87
|4,13
|9,19
|0,44
|3,29
|Nisan
|1,63
|0,78
|1,31
|1,87
|1,69
|0,85
|1,68
|7,25
|2,39
|3,18
|1,43
|0,52
|0,76
|2,60
|2,98
|1,28
|4,34
|7,67
|0,81
|3,60
|Mayıs
|0,56
|0,58
|0,45
|1,62
|0,95
|1,36
|0,89
|2,98
|0,04
|3,37
|1,11
|1,48
|0,52
|3,79
|2,67
|1,54
|3,92
|8,76
|0,65
|1,96
|Haziran
|-0,51
|0,47
|-0,27
|2,61
|0,03
|1,13
|1,94
|4,95
|3,92
|1,64
|0,25
|0,41
|0,07
|3,03
|0,09
|0,69
|4,01
|6,77
|6,50
|1,38
|Temmuz
|0,09
|1,16
|0,15
|0,55
|1,36
|0,58
|1,80
|2,37
|9,49
|3,23
|-0,32
|0,21
|0,72
|1,77
|-0,99
|1,02
|2,46
|5,17
|8,23
|1,94
|Ağustos
|0,40
|-0,29
|0,52
|2,30
|0,86
|0,86
|1,12
|1,46
|9,09
|2,47
|0,98
|0,08
|0,85
|6,60
|-0,59
|2,35
|2,77
|2,41
|5,89
|1,68
|Eylül
|0,89
|0,18
|0,65
|6,30
|0,99
|0,97
|1,25
|3,08
|4,75
|1,53
|0,29
|0,24
|10,88
|0,13
|2,65
|1,55
|4,78
|3,4
|Ekim
|1,55
|1,44
|2,08
|2,67
|2,00
|2,13
|2,39
|3,54
|3,43
|-0,20
|0,84
|1,71
|0,91
|0,17
|3,55
|5,24
|7,83
|1,94
|Kasım
|0,67
|0,52
|1,49
|-1,44
|0,38
|2,30
|3,51
|2,88
|3,28
|-1,42
|2,00
|2,02
|-2,53
|-0,08
|4,08
|9,99
|0,74
|2,81
|Aralık
|0,21
|1,64
|0,69
|-0,40
|0,74
|1,25
|13,58
|1,18
|2,93
|-0,33
|2,98
|1,37
|-2,22
|0,69
|2,36
|19,08
|-0,24
|1,14
|Yıllık değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|Ay/Yıl
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Ocak
|7,24
|9,58
|9,22
|10,35
|20,35
|12,15
|14,97
|48,69
|57,68
|64,86
|3,28
|5,94
|13,69
|12,14
|32,93
|8,84
|26,16
|93,53
|86,46
|44,2
|Şubat
|7,55
|8,78
|10,13
|10,26
|19,67
|12,37
|15,61
|54,44
|55,18
|67,07
|3,10
|4,47
|15,36
|13,71
|29,59
|9,26
|27,09
|105,01
|76,61
|47,29
|Mart
|7,61
|7,46
|11,29
|10,23
|19,71
|11,86
|16,19
|61,14
|50,51
|68,50
|3,41
|3,80
|16,09
|14,28
|29,64
|8,50
|31,20
|114,97
|62,45
|51,47
|Nisan
|7,91
|6,57
|11,87
|10,85
|19,50
|10,94
|17,14
|69,97
|43,68
|69,80
|4,80
|2,87
|16,37
|16,37
|30,12
|6,71
|35,17
|121,82
|52,11
|55,66
|Mayıs
|8,09
|6,58
|11,72
|12,15
|18,71
|11,39
|16,59
|73,50
|39,59
|75,45
|6,52
|3,25
|15,26
|20,16
|28,71
|5,53
|38,33
|132,16
|40,76
|57,68
|Haziran
|7,20
|7,64
|10,90
|15,39
|15,72
|12,62
|17,53
|78,62
|38,21
|71,6
|6,73
|3,41
|14,87
|23,71
|25,04
|6,17
|42,89
|138,31
|40,42
|50,09
|Temmuz
|6,81
|8,79
|9,79
|15,85
|16,65
|11,76
|18,95
|79,60
|47,83
|61,78
|5,62
|3,96
|15,45
|25,00
|21,66
|8,33
|44,92
|144,61
|44,50
|41,37
|Ağustos
|7,14
|8,05
|10,68
|17,90
|15,01
|11,77
|19,25
|80,21
|58,94
|51,97
|6,21
|3,03
|16,34
|32,13
|13,45
|11,53
|45,52
|143,75
|49,41
|35,75
|Eylül
|7,95
|7,28
|11,20
|24,52
|9,26
|11,75
|19,58
|83,45
|61,53
|6,92
|1,78
|16,28
|46,15
|2,45
|14,33
|43,96
|151,50
|47,44
|Ekim
|7,58
|7,16
|11,90
|25,24
|8,55
|11,89
|19,89
|85,51
|61,36
|5,74
|2,84
|17,28
|45,01
|1,70
|18,20
|46,31
|157,69
|39,39
|Kasım
|8,10
|7,00
|12,98
|21,62
|10,56
|14,03
|21,31
|84,39
|61,98
|5,25
|6,41
|17,30
|38,54
|4,26
|23,11
|54,62
|136,02
|42,25
|Aralık
|8,81
|8,53
|11,92
|20,30
|11,84
|14,60
|36,08
|64,27
|64,77
|5,71
|9,94
|15,47
|33,64
|7,36
|25,15
|79,89
|97,72
|44,22
SANAYİNİN 4 SEKTÖRÜNDE DEĞİŞİM
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 49,43, imalatta yüzde 36,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,66 ve su temininde yüzde 65,87 artış yönünde oldu.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 33,56, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,7, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,79, enerjide yüzde 18,2 ve sermaye mallarında yüzde 37,98 artış görüldü.
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,51, imalatta yüzde 1,2, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,1 ve su temininde yüzde 1,07 yükseliş gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ise ara malında yüzde 1,25, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,14, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,17, enerjide yüzde 3,04 ve sermaye mallarında yüzde 2,49 artış kayıtlara geçti.
|Sektörler/Alt Gruplar
|Aylık (Yüzde)
|Yıllık (Yüzde)
|Madencilik ve taş ocakçılığı
|2,51
|49,43
|İmalat
|1,2
|36,18
|Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı
|6,1
|20,66
|Su temini
|1,07
|65,87
YILLIK DEĞİŞİMLER NE YÖNDE?
Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim olarak belirlendi.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 22'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken 3'ünün endeksinde değişim olmadı, 118'inin endeksinde ise artış görüldü.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|TÜFE
|2,47
|51,97
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|-1,1
|44,88
|Alkollü içecekler ve tütün
|4,46
|60,94
|Giyim ve ayakkabı
|0,35
|29,38
|Konut
|8,51
|101,49
|Ev eşyası
|1,1
|44,75
|Sağlık
|1,67
|53,49
|Ulaştırma
|2,95
|28,96
|Haberleşme
|0,62
|42,77
|Eğlence ve kültür
|2,57
|47,21
|Eğitim
|11,34
|120,81
|Lokanta ve oteller
|2,03
|67,7
|Çeşitli mal ve hizmetler
|2,08
|47,66
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,88, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 32,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 66,79 olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında ağustosta aylık bazda en az yükseliş, yüzde 1,44 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 54,93 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|Mevsimlik ürünler hariç TÜFE
|3,25
|54,93
|İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
|2,88
|50,87
|Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE
|2,99
|51,56
|İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE
|3,42
|53,02
|Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE
|2,4
|51,64
|Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE
|1,44
|48,22
UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında enflasyon verilerini değerlendirdi.
Erdem, "Vatandaşlar fiyatlar hala yüksek diyor ama enflasyon bu artıştaki azalmadır. Fiyatlar daha az artıyor. Hükmetin temel önceliği enflasyonla mücadele. 2026'da tek haneli enflasyonu karşılayacağız diye bekliyoruz. Enflasyonu dar ve sabit gelirli daha çok etkiliyor. " dedi.
Verilerin OVP'ye nasıl yansıyacağına ilişkin de konuşan Erdem, " OVP ilk açıklandığın üzerinde iyi çalışılmış ayakları yere basan bir çalışma dedim ben. Perşembe yeni rakamlar açıklanacak. " ifadelerini kullandı.
ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞLE BİRLİKTE REFAH PAYI OLUR MU?
Enflasyondaki düşüşle birlikte refah payı olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. Erdem, "İnsanlara tonla para verirseniz ama alım gücü yoksa bunun anlamı yok. Enflasyonun düşürülmesi kalıcı bir refah anlamına gelir. Bu ülke çok sıkıntı çektik. Pandemi, deprem ekonominin üstünde bir yüktü. Ama bu maliyetler artık gidiyor bu yüzden güzel günler yakın diyebilirim" şeklinde konuştu.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE'nin yüzde 2,64 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği tahmininde bulunmuştu.
MEHMET ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON VERİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri hakkında şu paylaşımda bulundu:
Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti.
Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu.
Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz.
Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor.